Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie pieniężne przyznawane osobom starszym lub niepełnosprawnym, które mają trudności z samodzielnym życiem. Wypłacany jest wraz z emeryturą lub rentą i ma na celu wsparcie finansowe w pokrywaniu dodatkowych kosztów związanych z ich sytuacją.

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany przez ZUS jest skierowany do osób, które z powodu ograniczeń zdrowotnych – niezdolności do pracy lub znacznej utraty samodzielności – potrzebują dodatkowego wsparcia finansowego. Szczególną grupą beneficjentów są seniorzy powyżej 75. roku życia, dla których ten dodatek stanowi istotne uzupełnienie dochodów.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Jak podaje biznes.interia.pl, zazwyczaj uzyskanie dodatku pielęgnacyjnego wymaga złożenia wniosku i przedstawienia zaświadczenia lekarskiego. Jednak polskie prawo przewiduje wyjątkowe ułatwienia dla osób najstarszych. Dzięki temu, seniorzy, którzy mają prawo do emerytury lub renty, otrzymują dodatek pielęgnacyjny w sposób automatyczny. ZUS wypłaca świadczenie bez konieczności załatwiania dodatkowych formalności.

Aby otrzymać dodatek pielęgnacyjny, należy spełnić określone kryteria. Przede wszystkim, trzeba ukończyć 75 lat lub posiadać orzeczenie o niezdolności do pracy i niemożności samodzielnego funkcjonowania. Młodsi wnioskodawcy muszą dodatkowo przedstawić zaświadczenie lekarskie oświadczenie zdrowotne OL-9.

Osoby przebywające w domach opieki społecznej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych nie mają prawa do świadczenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy przebywają poza tymi placówkami dłużej niż 14 dni w ciągu miesiąca.

Reklama

Od 1 marca 2024 roku do 28 lutego 2025 roku osoby uprawnione otrzymują dodatek pielęgnacyjny w wysokości 330,07 złotych miesięcznie. Kwota ta, podobnie jak wysokość emerytur, jest co roku waloryzowana, aby dostosować jej wartość do zmian w kosztach życia. W wyniku nadchodzącej waloryzacji świadczenie ma wzrosnąć do 348,31 zł miesięcznie. Dodatek jest wolny od podatku dochodowego i nie podlega zarówno egzekucji sądowej, jak i administracyjnej.

Warto podkreślić, że kwota dodatku pielęgnacyjnego zostanie podwyższona w marcu przyszłego roku w związku z planowaną waloryzacją. Świadczenie to jest wypłacane jednocześnie z emeryturą lub rentą.