Mimo wysokich zarobków na poziomie 10 000 złotych miesięcznie, prognozy dotyczące przyszłej emerytury nie są jednoznacznie optymistyczne. Rodzi się zatem pytanie: jakie świadczenie mogą oczekiwać osoby o takich dochodach?

Średnia emerytura

Średnia emerytura w Polsce wynosi obecnie około 3500 złotych brutto, a znaczna część seniorów otrzymuje świadczenia na poziomie 2000-3000 złotych brutto. Według prognoz, przyszłe pokolenia emerytów, w tym dzisiejsi czterdziesto- i pięćdziesięciolatkowie, mogą liczyć na niższe świadczenia. Aby zagwarantować sobie minimalną emeryturę w przyszłości, 40-letnia kobieta musiałaby przez całą karierę zawodową zarabiać średnio 5000 złotych brutto.

Jak obliczyć swoją emeryturę?

Aby precyzyjnie oszacować wysokość przysługującego Ci świadczenia emerytalnego, warto skorzystać z dedykowanego kalkulatora dostępnego na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Należy jednak pamiętać, że uzyskany wynik ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości ze względu na ewentualne modyfikacje przepisów emerytalnych. Do przeprowadzenia obliczeń niezbędne są dane zawarte na Twoim indywidualnym koncie na PUE ZUS, takie jak: wysokość zgromadzonych składek, data urodzenia oraz wartość kapitału początkowego i subkonta.

Zarabiam 10 000 zł brutto - jaką emeryturę dostanę?

Nawet wysokie zarobki rzędu 10 000 zł brutto nie gwarantują przyszłych emerytur na wysokim poziomie. Zgodnie z wyliczeniami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kobiety urodzone w 1983 roku, osiągające obecnie średnie wynagrodzenie w wysokości 10 738 zł brutto, mogą liczyć na emeryturę wynoszącą około 3908 zł brutto po osiągnięciu wieku emerytalnego w 2043 roku. To zaledwie 44 proc. średniego wynagrodzenia wówczas. Co więcej, aby zapewnić sobie minimalną emeryturę na poziomie 1780 zł brutto, powinna zarabiać co najmniej 4908 zł brutto. Sytuacja kobiet urodzonych później, takich jak ta z 1993 roku zarabiająca obecnie 13 115 zł brutto, jest jeszcze mniej korzystna. Mimo wyższych obecnych zarobków, jej przyszła emerytura wyniesie jedynie 3375 zł brutto, a aby otrzymać minimalną emeryturę, powinna zarabiać co najmniej 5885 zł brutto. Analogicznie, mężczyźni urodzeni w 1993 roku, zarabiający obecnie 10 585 zł brutto, mogą spodziewać się emerytury na podobnym poziomie – około 3903 zł brutto w 2058 roku, co również stanowi 44 proc. średniej krajowej.