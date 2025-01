Emerytura to system zabezpieczenia społecznego, który ma na celu zapewnić stabilność finansową osobom, które przechodzą na zasłużony odpoczynek po latach pracy. Regularne świadczenia emerytalne są niezbędne do pokrycia codziennych wydatków, takich jak czynsz, rachunki, koszty leczenia i zakupu niezbędnych produktów. Dzięki temu seniorzy mogą utrzymać godny poziom życia i cieszyć się zasłużonym odpoczynkiem, bez obawy o przyszłość finansową. Emerytura pełni również ważną rolę społeczną, umożliwiając starszym osobom aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym.

Najniższa krajowa w 2025 roku

Od 2025 roku płaca minimalna w Polsce wyniesie 4666 złotych brutto. Jest to nieco więcej niż pierwotnie proponowane 4626 złotych. Zmieni się również stawka godzinowa, która osiągnie poziom 30,50 zł.

Warunki przejścia na emeryturę

W polskim systemie emerytalnym kobiety mogą przejść na emeryturę po osiągnięciu 60. roku życia, a mężczyźni – 65. roku życia. Oprócz wieku, istotnym kryterium jest także długość okresu składkowego, czyli staż pracy. Kobiety muszą wykazać się 20-letnim stażem, a mężczyźni – 25-letnim. Warto podkreślić, że spełnienie tych dwóch warunków nie gwarantuje jeszcze wysokiej emerytury. Wysokość świadczenia emerytalnego zależy od wielu czynników, takich jak wysokość zarobków przez całe życie zawodowe, okresy składkowe i nieskładkowe oraz aktualne przepisy emerytalne.

Wysokość emerytury - od czego zależy?

Wysokość świadczenia emerytalnego jest wypadkową wielu zmiennych. Kluczowe znaczenie mają okresy, w których były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne, wysokość tych składek oraz prognozowana długość pobierania emerytury. Dodatkowo, na ostateczną kwotę emerytury wpływa wiek przejścia na emeryturę oraz ewentualne dodatkowe środki zgromadzone w ramach dobrowolnych programów emerytalnych, takich jak OFE, PPK czy IKE.

Jaka emerytura po 20 latach pracy za najniższą krajową?

Wysokość świadczenia emerytalnego osoby, która zdecyduje się zakończyć aktywność zawodową po 20 latach pracy, będzie zindywidualizowana i uzależniona od wielu czynników, w tym od płci emeryta. Mężczyzna w wieku 65 lat, posiadający 20-letni staż pracy, otrzyma emeryturę obliczoną na podstawie wysokości składek emerytalnych zgromadzonych na jego indywidualnym koncie. Ze względu na niedostateczny staż pracy, nie będzie on uprawniony do emerytury minimalnej, której przyznanie wymaga udokumentowania co najmniej 25 lat pracy. Jak podaje serwis Interia Kobieta, z kolei 60-latka z 20-letnim stażem pracy, która przez większość swojej kariery zarabiała najniższą krajową, może liczyć na emeryturę minimalną. W 2025 roku waloryzacja emerytur wyniesie 5,82 proc., co oznacza, że minimalna emerytura wzrośnie do 1 884,61 zł brutto.