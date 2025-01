Tradycyjnie, z początkiem marca, emeryci i renciści otrzymują wyższe świadczenia. Jednak, jak informuje Fakt.pl, nadchodząca waloryzacja zapowiada się jako najmniej korzystna od lat. Wszystko przez malejącą inflację, która w grudniu ubiegłego roku wyniosła 4,8 proc. Ostateczne dane za cały 2024 rok poznamy wkrótce, ale rząd już teraz prognozuje, że świadczenia zostaną podniesione o 5,82 proc. To oznacza wyraźny spadek w porównaniu z ubiegłoroczną waloryzacją, która wyniosła 12,22 proc.

Ile wyniesie minimalna emerytura po waloryzacji?

Jak konkretnie przełoży się to na portfele emerytów? Najniższa emerytura, która obecnie wynosi 1780,96 zł brutto, po waloryzacji może wzrosnąć do 1884,61 zł brutto. Oznacza to podwyżkę o około 103 złote. Dodatkowo, trzynastka i czternastka, które rząd planuje wypłacić, również mogłyby osiągnąć taki sam poziom.

Ile wyniesie 13. emerytura w 2025 roku?

W kwietniu, wraz ze świadczeniem podstawowym, emeryci i renciści otrzymają trzynastą emeryturę. Nieważne, czy pobieramy najniższą, czy najwyższą emeryturę – kwota brutto trzynastej emerytury będzie taka sama dla wszystkich. Jednak na nasze konto wpłynie nieco mniejsza kwota. Dzieje się tak dlatego, że od trzynastej emerytury potrącana jest składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy. Wysokość tej zaliczki zależy od wysokości naszej emerytury lub renty. Według prognoz rządowych, nawet po tych potrąceniach, trzynasta emerytura na rękę powinna wynosić co najmniej 1489 złotych.

Il wyniesie 14. emerytura w 2025 roku?

W drugiej połowie roku emeryci i renciści mogą spodziewać się kolejnej dodatkowej wypłaty – czternastej emerytury. Chociaż dokładna data wypłaty nie jest jeszcze znana, to zasady przyznawania tego świadczenia pozostają takie same jak w poprzednich latach. Oznacza to, że w pełnej kwocie czternastkę otrzymają osoby, których emerytura lub renta brutto po waloryzacji nie przekroczy 2900 złotych.Jeśli nasze świadczenie jest wyższe, to kwota czternastki zostanie odpowiednio zmniejszona. Warto pamiętać, że nawet jeśli spełnimy wszystkie warunki, to po odliczeniu podatku i składki zdrowotnej, na rękę otrzymamy co najmniej 39 złotych. Przykładowe obliczenia w artykule portalu Fakt.pl pokazują, że łącznie seniorzy mogą liczyć na nawet 4200 złotych dodatkowych środków w tym roku.

Warto jednak zaznaczyć, że dokładna wysokość podwyżek emerytur i rent jeszcze nie jest pewna. Wszystko zależy od ostatecznych danych dotyczących inflacji i wzrostu płac za 2024 rok, które poznamy pod koniec lutego. Na razie możemy jedynie szacować, ile wyniesie waloryzacja.