Planowana na przyszły rok waloryzacja świadczeń emerytalnych i rentowych została wstępnie oszacowana na poziomie 5,52 proc. Ostateczny wynik tego procesu będzie jednak uzależniony od danych makroekonomicznych za 2024 rok, takich jak wskaźnik inflacji i dynamika wzrostu wynagrodzeń.

Czym jest czternasta emerytura?

14. emerytura, potocznie nazywana "czternastką", to dodatkowe świadczenie pieniężne, które co roku otrzymują emeryci i renciści w Polsce. Jej celem jest wsparcie osób starszych w pokrywaniu dodatkowych kosztów życia. Zasady przyznawania 14. emerytury regulują przepisy ustawowe. Ogólnie rzecz biorąc, świadczenie to przysługuje osobom, które na dzień ustalony w ustawie mają prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych, takich jak:

emerytura,

renta,

renta socjalna,

świadczenie przedemerytalne.

Jak obliczana jest wysokość 14. emerytury?

Wysokość 14. emerytury zależy od wysokości podstawowego świadczenia (emerytury, renty itp.):

Pełna kwota: Osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza określonego w ustawie progu dochodowego, otrzymują pełną kwotę 14. emerytury.

Czternasta emerytura jest wypłacana zazwyczaj we wrześniu każdego roku. Świadczenie to jest wypłacane automatycznie, bez konieczności składania wniosku przez emeryta lub rencistę.

Które osoby nie dostaną 14 emerytury w 2025 roku?

Jeśli prognozy się potwierdzą, minimalna emerytura w Polsce wzrośnie do 1879,27 zł brutto. Taka sama kwota będzie obowiązywać również dla czternastej emerytury, chyba że rząd podejmie decyzję o jej podwyższeniu niezależnie od waloryzacji, podobnie jak to miało miejsce w 2023 roku.

Mimo że kwota czternastej emerytury z roku na rok rośnie, próg dochodowy uprawniający do otrzymania jej w pełnej wysokości pozostaje niezmienny i wynosi 2900 zł brutto. Oznacza to, że emeryci, których świadczenia przekraczają ten limit, otrzymają czternastą emeryturę pomniejszoną o kwotę nadwyżki, zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Innymi słowy, za każdą złotówkę przekraczającą próg 2900 zł, czternasta emerytura zostanie obniżona o złotówkę. W konsekwencji, część emerytów zostanie pozbawiona prawa do dodatku finansowego.