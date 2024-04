Arcybiskup Marek Jędraszewski, który przechodząc na emeryturę, będzie musiał opuścić obecną siedzibę archidiecezji krakowskiej przy ul. Franciszkańskiej 3.

Emerytura abp Jędraszewski

W centrum Krakowa przygotowano jest rezydencja z ogrodem w parafii św. Floriana. Według informacjami Gazety Wyborczej, arcybiskup planuje zamieszkać na plebanii na swojej emeryturze. Budynek robi wrażenie ponieważ ma, aż trzy kondygnacje.

Gazeta informuje, że parafia ta jest wpisana do rejestru zabytków Krakowa, co oznacza, że na remont potrzebne jest specjalne pozwolenie. Wygląda na to, że ten fakt nie przeszkodził kościołowi.

Gazeta Wyborcza potwierdziła informację o nowym miejscu zamieszkania księdza-seniora z trzech niezależnych źródeł.

"Castel Gandolfo"

Plebania położona jest w ścisłym centrum, w miejscu świetnie skomunikowanym, bo w pobliżu jest dworzec kolejowy, ale jednocześnie to teren odgrodzony od miasta murem, za którym kryje się też ogród. Istne Castel Gandolfo - powiedział cytowany przez gazetę anonimowy ksiądz.