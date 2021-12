Z czym Polakom kojarzy się emerytura?

Dwoje na troje badanych (64.5%) zgadza się ze stwierdzeniem, że emerytura to kolejny etap w życiu. Sześć na dziesięć badanych osób (58.5%) uważa, że emerytura to duża ilość wolnego czasu. Czterech na dziesięciu badanych kojarzy emeryturę z brakiem pieniędzy (43.5%) oraz z utratą zdrowia (41.8%).

Podobna liczebnie grupa badanych (39.9%) kojarzy emeryturę ze spokojem. Jednej trzeciej badanych emerytura kojarzy się z lękiem (30.9%) i zależnością (31.0%).

– Im dalej do emerytury, tym bardziej postrzegana jest ona przez badanych Polaków jako sielska, spokojna forma spędzania czasu. Im mniejsze wykształcenie i mniejszy dochód, tym częściej pojawiają się lęki związane z emeryturą. Niemniej większość z nas ma świadomość nieuchronności faktu przejścia na emeryturę, choć martwi nas deprecjacja finansowa, która z nią nam się kojarzy – wyjaśnia dr Tomasz Sobierajski, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

Jakie Polacy mają marzenia związane z emeryturą?

Jeśli chodzi o listę marzeń Polaków do zrealizowania na emeryturze, to na jej szczycie króluje pragnienie spędzenia większej ilości czasu z rodziną. Takie marzenie zadeklarowało dwie trzecie badanych (62.3%). W dalszej kolejności pojawia się marzenie o odpoczynku, „nicnierobieniu” (49.6%), a zaraz po tym kolejne marzenie związane z relacjami, czyli chęć spędzania większego czasu z przyjaciółmi (49.3%). Równie często Polacy deklarują, że na emeryturze chcieliby oddać się swojemu hobby (49.2%). Natomiast najmniej chętnie na emeryturze Polacy chcieliby się uczyć (15.3%).

– Polski emeryt marzy o tym, żeby czas na emeryturze przeznaczyć dla rodziny i przyjaciół. Niepokojący jest fakt, że tylko co siódmy badany chciałby na emeryturze spełniać się poprzez uczenie się. Biorąc pod uwagę to, jak bardzo nauka w okresie starości ma wpływ na lepsze, zdrowsze i dłuższe życie, niechęć uczenia się Polaków na emeryturze nie brzmi optymistycznie – tłumaczy dr Tomasz Sobierajski.

Świadomość wyzwań finansowych związanych z życiem na emeryturze

Dwóch na trzech badanych Polaków (62.3%) zgadza się ze stwierdzeniem, że na dostatnie życie na emeryturze pracuje się całe życie. Połowa badanych (48.9%) deklaruje, że ma świadomość tego, że żeby móc żyć na emeryturze na godnym poziomie, będą musieli dorabiać. Tylko co siódmy badany (14.1%) zgadza się ze stwierdzeniem, że emerytura, którą dostaną z ZUS, pozwoli mu na dostatnie życie.

– Połowa Polaków nie ma złudzeń co do tego, że na emeryturze będą musieli dorabiać, choć tylko dla co piątego praca na emeryturze jest marzeniem i spełnieniem. Dla pozostałych praca w okresie emerytalnym wydaje się koniecznością, żeby móc godnie żyć. Mamy także świadomość, że emerytura z ZUS nie pozwoli nam na to, żebyśmy mogli się utrzymać na wystarczającym nam poziomie. Niemniej cieszy fakt, że większość Polaków zdaje sobie sprawę, że całe życie pracuje się na to, jaka będzie emerytura – podsumowuje dr Sobierajski.

Jak przygotować się do emerytury?

Wyniki badania pokazują, że Polacy mają świadomość nieuchronności przejścia na emeryturę, a także związanych z tym wyzwań o charakterze zdrowotnym i finansowym. Jednocześnie mają marzenia i nadzieje związane z tym okresem w życiu. Nie zmienia to faktu, że wiedza o tym, jak przygotować się do satysfakcjonującej jesieni życia, nie jest powszechna w naszym społeczeństwie.

– Odpowiedzią na te wyzwania jest „Przewodnik emerytalny” – elektroniczna, ogólnodostępna publikacja, która zawiera kompendium wiedzy nt. przygotowania do życia na emeryturze dla osób w wieku 20, 30, 40 i 50 lat. Wydawnictwo opracowane we współpracy z ekspertami z różnych dziedzin wyjaśnia kwestie finansowe, jak również niefinansowe tego procesu. Napisane jest przystępnym językiem, a liczne grafiki ułatwiają zrozumienie tematu. Warto poświęcić kilka chwil na lekturę, np. w weekend, by móc mądrze zadbać swoją o przyszłość – deklaruje Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

„Przewodnik emerytalny” dostępny jest do ściągnięcia pod adresem www.przewodnikemerytalny.pl.

Badanie zostało przeprowadzone przez IPSOS metodą CAPI w dniach od 13 do 17 maja 2021 roku na reprezentatywnej grupie mieszkańców Polski w wieku 18-65 lat.