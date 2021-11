Pierwsze przelewy dotarły już na konta uprawnionych wraz z wypłatami świadczeń listopadowych. W sumie przysługuje ono. Jeżeli jednak ktoś zmarł przed jego otrzymaniem, to rodzina nie dostanie czternastki w postaci świadczenia niezrealizowanego, czyli takiego, do którego ta osoba była uprawniona przed śmiercią, ale go nie pobrała lub nie zostało ono jej wypłacone.