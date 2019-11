"(Projekt) dotyczy zniesienia rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek w postaci trzydziestokrotności prognozy przeciętnego wynagrodzenia, podniesienia najniższej emerytury i renty do wysokości 1600 złotych, a najniższej renty dla osób częściowo niezdolnych do pracy do wysokości 1200 złotych oraz wprowadzenia pojęcia najwyższej emerytury w wysokości równej sześciokrotności wynagrodzenia minimalnego w roku poprzedzającym rok przejścia na emeryturę" - czytamy w opisie projektu.

Przedstawicielem wnioskodawców będzie przewodnicząca komisji polityki społecznej i rodziny, wiceprzewodnicząca klubu Lewicy Magdalena Biejat.