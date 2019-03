Do świadczenia "Emerytura plus" będzie uprawnionych 9 mln 720 tys. osób – poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. To około 6,94 mln emerytów i 2,62 mln rencistów.

Rafalska poinformowała, że ze świadczenia "Emerytura plus" będą mogli skorzystać: "emeryci i renciści z powszechnego systemu ubezpieczeniowego, renciści i emeryci rolnicy, ci, którzy otrzymują emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, zasiłki przedemerytalne, świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, renty rodzinne oraz renty inwalidzkie i renty wojenne".

Realizacja "Emerytury plus” to koszt 10 mld 700 mln zł

"Trzynastka" dla emerytów i rencistów w wysokości 1100 zł brutto jest jedną z pięciu zaprezentowanych w lutym propozycji programowych PiS. Projekt w sprawie "Emerytury plus" ma być jeszcze w czwartek skierowany do konsultacji.

Koszt realizacji tego projektu to jest 10 mld 700 mln zł, tyle kosztują te trzynaste – jak popularnie mówimy – świadczenia, które dostaną emeryci – podała minister rodziny, pracy i polityki społecznej. - Myślę, że to będzie zastrzyk finansowy, który raz w roku pozwoli emerytom i rencistom uregulować kwestie, na które nie mogli by sobie pozwolić – stwierdziła.

Wskazała, że świadczenie będzie wypłacone z urzędu, bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

Projekt "Emerytura plus" będzie po konferencji skierowany do konsultacji międzyresortowych i konsultacji społecznych, do partnerów społecznych. Projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. określa warunki i zasady przyznawania tego świadczenia - powiedziała minister.

Świadczenie "Emerytura plus", czyli plan zakładający wypłatę "trzynastki" dla emerytów i rencistów w wysokości najniższej emerytury, ma obowiązywać od 1 maja.