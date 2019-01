Projekt dotyczący tzw. matczynych emerytur przewiduje, że matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury.

Zgodnie z projektem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o świadczenie będą mogły się ubiegać matki, które osiągnęły wiek emerytalny 60 lat. W niektórych przypadkach świadczenie będzie przysługiwało także ojcom po osiągnięciu 65 lat. Świadczenie będzie przyznawane na wniosek osoby uprawnionej.

- To świadczenie będzie przysługiwało osobom, które nie pracują i nie mają niezbędnych środków utrzymania albo mają prawo do emerytury, ale ta emerytura jest niższa niż minimalna, która od 1 marca będzie wynosiła 1100 zł. Szacujemy, że to świadczenie będzie mogło otrzymać 65 tys. osób, które nie wypracowały tego stażu, i 20,8 tys. osób, które już pobierają emeryturę, ale jest ona niższa niż minimalna – wówczas ta emerytura będzie uzupełniona do kwoty 1,1 tys. zł brutto – tłumaczyła w ubiegłym tygodniu minister rodziny Elżbieta Rafalska.

Dodała, że uzgodniony przez Komitet Stały Rady Ministrów i potwierdzony przez komisję prawniczą termin wejścia w życie ustawy jest wyznaczony na 1 marca tego roku.

Rząd na wtorkowym posiedzeniu zajmie się też projektem ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, która ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. Ustawa ta w sposób kompleksowy reguluje sprawy hodowli i rozrodu wszystkich zwierząt gospodarskich oraz wdraża unijne przepisy do polskiego prawa.

Projekt ustawy reguluje sprawy z zakresu hodowli i oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej, prowadzenia ksiąg hodowlanych, rejestrów hodowlanych dla świń i rejestrów dla pozostałych zwierząt gospodarskich, a także ochrony zasobów genetycznych oraz nadzoru nad hodowlą i rozrodem wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich. Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt, tak jak dotychczas, będzie odpowiedzialne za przyprowadzanie kontroli urzędowej w tym zakresie.

Ponadto ministrowie omówią też projekt nowelizacji ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej.