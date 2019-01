To osłabia niekorzystne skutki obniżki wieku emerytalnego. Dane ZUS pokazują, że ok. 100 tys. ubezpieczonych, mimo uzyskania uprawnień emerytalnych, nadal pracowało. Cztery piąte z tej grupy to osoby, które choć złożyły wniosek o emeryturę, to jej nie pobierają, bo nie przerwały zatrudnienia.

Reszta dostaje zarówno pieniądze z ZUS, jak i pensje od pracodawcy. Te liczby to efekt dobrej koniunktury na rynku pracy oraz obawy przed niskimi świadczeniami w przyszłości

