Konferencja "Finanse jutra"

Podczas konferencji 10 czerwca odbyły się panele z udziałem liderek i liderów, decydentek i decydentów branży finansowej, którzy stoją na czele zmian w kierunku bardziej zrównoważonego i inkluzywnego środowiska biznesowego. Gościniami specjalnymi były Hedwige Nuyens z International Banking Federation (IBFed) oraz dr Michelle Harrison, CEO Verian, autorka badań nad wskaźnikiem Reykjavik Index.

Konferencję otworzył dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, przypominając, że budowanie kultury opartej na różnorodności, równości szans i integracji nie jest tylko kwestią sprawiedliwości społecznej, ale przynosi konkretne korzyści organizacjom i ma dziś kluczowe znaczenie dla konkurencyjności sektora.

Podczas powitania gości Małgorzata Romaniuk, wiceprezeska banku BPH i przewodnicząca prezydium komitetu DEI przy ZBP, dodała, że konkurencyjność sektora opiera się przede wszystkim na ludziach i zróżnicowanych zespołach. Aleksandra Szymczyk z PKO Banku Polskiego podkreśliła, że otwartość na różnorodność to przewaga konkurencyjna.

Pierwszy z paneli poprzedził keynote speech Hedwige Nuyens, która doceniła polskie banki za wspólne wypracowanie przewodnika dobrych praktyk – tzw. mapy drogowej – pokazującej, że różnorodność daje realną przewagę.

W dyskusji „Czy DEI jest na rozdrożu: globalne trendy a lokalne realia w sektorze finansowym”, moderowanej przez Aleksandrę Karasińską, uczestniczyli: Lilia Bońka, Head of LC&FI, Deputy Country Head SEB Poland, Izabella Chauffour, dyrektorka wykonawcza obszaru HR BNP Paribas Bank Polska, Joanna Erdman, prezeska zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa, Tatiana Furtseva z Heidrick & Struggles, Maciej Kropidłowski, wiceprezes zarządu Citi Handlowy, oraz Rafał Madej, prezes zarządu PKO TFI.

Zarządzanie różnorodnością

Podczas konferencji zaprezentowano aktualizację raportu „Zarządzanie różnorodnością w bankach komercyjnych” przygotowanego przez komitet DEI przy ZBP. Z wcześniej obserwowanego modelu dwóch prędkości w obszarze DEI wyłania się wspólne tempo – banki przyspieszają działania na rzecz równości szans i włączania. Wśród nowych trendów jest wzrost dojrzałości oraz rozszerzenie obszarów zainteresowania – banki dostrzegają znaczenie różnorodności pokoleniowej, obecności osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcia dla ról rodzicielskich i opiekuńczych.

Z aktualizacji raportu wynika, że 84 proc. pracowników czuje się docenionych w organizacjach z jasnym przekazem inkluzywności. Choć 50 największych banków w Europie powołało kobiety do zarządów, tylko 9 proc. z nich to prezeski. Autorki aktualizacji raportu „Zarządzania różnorodnością” wskazują jednak na poprawę – o 2 pkt proc. wzrosła reprezentacja kobiet w radach nadzorczych (do 33 proc.), a o 5 pkt proc. w zarządach (do 24 proc.).

Unijna dyrektywa Women on Boards zakłada, że do końca czerwca 2026 r. spółki giełdowe osiągną wynik co najmniej 40 proc. kobiet wśród dyrektorów niewykonawczych lub 33 proc. kobiet na wszystkich stanowiskach dyrektorskich. Obecnie średnia unijna to 32 proc., a w Polsce – 24 proc. Tylko 4,3 proc. prezesów spółek z indeksu WIG140 to kobiety.

Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) w odpowiedzi na unijną dyrektywę przekazało firmom wytyczne w sprawie równowagi płci. Magdalena Piłat z MAP, w rozmowie z Marzeną Zahlin, dyrektorką generalną Svenska Handelsbanken AB – oddział w Polsce, podkreśliła, że bez dyrektywy zmiany postępowałyby znacznie wolniej. MAP planuje przygotowanie podręcznika dobrych praktyk.

W drugim panelu „Women on Boards: Olimpic Clock Syndrome, czyli walka z czasem czy strategiczne planowanie przyszłości i inwestowanie w talenty?”, który moderowała Kinga Zacharjasz, udział wzięli: Paweł Bandurski, prezes zarządu banku BPH, Marta Domino, partner, Head of Banking and Finance w Addleshaw Goddard, Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk, dyrektorka oddziału i General Counsel Nordea Bank w Polsce, Bożena Graczyk, wiceprezeska zarządu ING Banku Śląskiego, Bartosz Pawłowski, prezes zarządu mTFI z Grupy mBank, Agnieszka Wachnicka, wiceprezeska Związku Banków Polskich, oraz Paweł Preuss, partner EY, lider sektora finansowego.

Reykjavik Index for Leadership, opracowany we współpracy z Reykjavik Global Forum, nie pozostawia jednak złudzeń – najnowsze dane pokazują spadek postrzegania równości płci wśród liderów. Michelle Harrison w rozmowie z prof. Agnieszką Słomką-Gołębiowską, przewodniczącą rady nadzorczej mBanku, wskazała, że w okresie 2024–2025 średni wynik G7 spadł do 68 (z 73 w 2019 r.), co jest najniższym poziomem odnotowanym w historii badania.

Konferencję zamknęła Agnieszka Wachnicka, podkreślając, że rolą ZBP jest wspieranie transparentności, a działania DEI powinny obejmować tworzenie rekomendacji, mentoring, budowanie sieci wsparcia i wzajemnej inspiracji, które wzmacniają kobiety w drodze do przywództwa.

Organizatorzy: • Związek Banków Polskich, Komitet ds. Diversity & Inclusion (Kobiety w Finansach) Patronat honorowy: • Patronat polskiej prezydencji w Radzie UE Partnerzy: • PKO Bank Polski, Addleshaw Goddard Poland, Deviniti, Fundacja Polska Bezgotówkowa, Visa Europe Management Services Limited O/Polska, EY, BCG

Partner