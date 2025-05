Obniżka cen gazu

- Tak znacząca obniżka cen gazu to kolejna dobra wiadomość z ORLENU w tym roku. Zwiększyliśmy zyski, wartość ORLENU wzrosła, a przed nami najbardziej ambitny program inwestycji w historii polskiej energetyki. Budujemy bezpieczeństwo energetyczne, a to oznacza zapewnienie stabilnych dostaw i możliwie taniej energii Polakom. Energia jutra zaczyna się dziś - powiedział Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu ORLEN.

- Skutecznie optymalizujemy działalność spółki, co w połączeniu ze stabilizującą się sytuacją na europejskim rynku gazu, otwiera przed nami kolejne możliwości. Od 1 lipca br. zaoferujemy milionom naszych klientów cenę paliwa gazowego niższą o ok. 14,8 procent. Pozwoli to gospodarstwom domowym, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym oraz innym podmiotom objętym ochroną taryfową na realne oszczędności. Nowa oferta cenowa to początek korzystnych zmian. Zgodnie ze strategią, już niebawem jeszcze pełniej będziemy mogli odpowiadać na potrzeby naszych klientów, integrując w ramach nowego modelu biznesowego szeroki zakres produktów i usług – powiedziała Beata Kurdelska, Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny, Grupa ORLEN.

Zatwierdzona przez URE nowa taryfa od 1 lipca br. bezpośrednio przełoży się na niższe rachunki za gaz dla milionów Polaków. Dla przykładu, czteroosobowa rodzina, zamieszkująca 140-metrowy dom o dobrym standardzie energetycznym i wykorzystująca gaz na potrzeby własne, w tym do ogrzewania, zapłaci w skali roku średnio o około 890 zł brutto mniej niż dotychczas. W przypadku mieszkania, które zamieszkują dwie osoby korzystające z gazu do przygotowywania posiłków oraz podgrzewania wody użytkowej, średnie oszczędności w ciągu roku wyniosą około 353 zł brutto. Natomiast jeśli gaz służy im jedynie do przygotowywania posiłków, roczne opłaty będą średnio niższe o około 42 zł brutto.

Taryfy

Zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfą PGNiG Obrót Detaliczny w zakresie obrotu paliwami gazowymi nr 16, od 1 lipca br.:

• ceny netto (bez akcyzy) za paliwo gazowe w grupach taryfowych W.1–W.4, S.1–S.4 oraz Z.1–Z-4 będą wynosić 20,426 gr/kWh (dotychczas 23,965 gr/kWh),

• ceny netto (bez akcyzy) za paliwo gazowe w grupach taryfowych W.5, S.5 oraz Z.5 będą wynosić 20,386 gr/kWh (dotychczas 23,918 gr/kWh),

• stawki opłat abonamentowych we wszystkich grupach taryfowych, naliczane za obsługę odbiorców, pozostaną na obecnych poziomach.

Taryfa jest kalkulowana na podstawie planowanych dla danego roku kosztów uzasadnionych PGNiG Obrót Detaliczny, w tym uśrednionych kosztów ponoszonych przez spółkę na zakup paliwa gazowego na rynku. Proces zabezpieczania gazu na potrzeby blisko 7 mln odbiorców taryfowych odbywa się stopniowo i rozpoczyna nawet na dwa lata przed terminem dostaw. Oznacza to, że w kalkulacji taryfy uwzględniono zakupy wolumenów dokonywane po różnych cenach, zgodnie z ofertą na rynku.

Informacje na temat taryfy dostępne są na stronie: pgnig.pl/dla-domu/taryfa-gazu oraz w cyfrowych kanałach PGNiG Obrót Detaliczny, Grupa ORLEN.