Serwis Amazon.pl ruszył trzy lata temu. Czy polscy konsumenci i sprzedawcy dali się już poznać?

Wiemy, czego szukają Polacy na zakupach w sieci. Chcą mieć duży wybór, niskie ceny i szybką dostawę – zresztą podobnie jak klienci na całym świecie. Wiemy też, że w każdym kraju na decyzje zakupowe wpływają inne wartości społeczno-kulturowe. W zależności od miejsca kupujących mogą najbardziej interesować np. promocje i specjalne okazje, personalizacja czy zrównoważona dostawa. W Polsce widoczne jest coś jeszcze, a mianowicie chęć wspierania lokalnych marek i sprzedawców. Według badania „Teraz Polska” ponad 84 proc. konsumentów, gdy ma możliwość wyboru, deklaruje zakup produktów polskiego pochodzenia.

W dzisiejszym e-commerce różnice między małymi a dużymi firmami się zacierają. Mniejsze potrafią być bliżej klientów. Średnie mogą oferować lokalne produkty czy spersonalizowane doświadczenia zakupowe. Z kolei duże firmy czerpią korzyści ze znacznej skali działalności i dysponują rozległymi zasobami.

Potrzeba klienta to – zarówno dla nas, jak i dla współpracujących z nami sprzedawców – drogowskaz, za którym zawsze podążamy. Dobrym przykładem jest nowa strona „Polskie Marki” na Amazon.pl, gdzie promujemy produkty od rodzimych przedsiębiorców. Ta inicjatywa ma swoje korzenie w najbardziej rozwiniętych sklepach Amazon w Europie, a teraz jest dostępna także w Polsce. To szansa nie tylko dla popularnych polskich marek, lecz także dla lokalnych rzemieślników oraz małych i średnich przedsiębiorców, którzy dopiero odkrywają potencjał e-commerce.

Rozwój działalności na Amazon.pl to bowiem dla wielu świetny fundament do rozpoczęcia eksportu. Obserwujemy, jak przedsiębiorcy z każdym rokiem bardziej interesują się sprzedażą międzynarodową i zwiększaniem swoich e-handlowych umiejętności. Polscy sprzedawcy nie są bierni i bardzo zależy im na rozwijaniu kompetencji. Niekiedy brakuje im jednak wiary w siebie – obawiają się np., że e-commerce jest już nasycony i trudno w nim znaleźć niszę dla siebie.

Przedsiębiorcy faktycznie mają takie wątpliwości? Co ich powstrzymuje przed rozwojem w e-handlu?

Niedawno zapytaliśmy przedstawicieli MŚP o bariery, które spowalniają ich biznes. Połowa ankietowanych, 53 proc., zaznaczyła, że głównymi przeszkodami w rozwoju działalności są wysokie koszty prowadzenia firmy i obawa przed jej nieopłacalnością. Około jednej trzeciej pytanych, 31 proc., wskazało też na niewystarczającą wiedzę, a 30 proc. na brak elastyczności i umiejętności dostosowania się do zmian gospodarczych. Dodatkowo średnio co czwartemu sprzedawcy, 24 proc., po prostu brakuje motywacji do działania.

To bardzo ważne sygnały, które traktujemy jak punkt wyjściowy do działania. Świadomość wzmacnia proces podejmowania decyzji. To ważne motto – zarówno dla nas, jak i dla przedsiębiorców. Rozmawiamy o zasadach panujących w wirtualnej przestrzeni, bo to pozwala nam wprowadzać pozytywne zmiany.

W takim razie jaka jest na to odpowiedź Amazon? Jak marketplace pomaga przedsiębiorcom przełamywać te bariery?

Spójrzmy na to w ten sposób: zwiększanie skali e-biznesu to ciągłe analizowanie popytu, docieranie do nowych klientów, promocja, a idąc dalej – ekspansja zagraniczna. Przed takimi wyzwaniami codziennie stają sprzedawcy. Jeśli mieliby samodzielnie szukać informacji o warunkach sprzedaży w danym kraju, o przepisach, planowaniu odpowiedniej logistyki itp., musieliby poświęcać na te zadania ogromnie dużo czasu. Dlatego Amazon wciela się w rolę przewodnika, który ma ułatwić początek takiej podróży i prowadzić sprzedawców po świecie e-handlu, tłumacząc drogę krok po kroku. Mając taką wizję, staramy się znaleźć rozwiązanie dla każdej wątpliwości, która może ograniczać biznesowy zapał sprzedawców.

Jeśli blokadą są koszty – udostępniamy specjalne zachęty. Od sierpnia znieśliśmy opłatę abonamentową i prowizję dla nowych sprzedawców na Amazon.pl. Dla tych, którzy chcą outsourcować logistykę, by skupić się na innych gałęziach rozwoju swojego biznesu, mamy program Fulfilment by Amazon (FBA), ułatwiający realizację zamówień. Zaliczają się do niego: pełne wsparcie w przechowywaniu i wysyłaniu produktów, obsługa klienta i przetwarzanie zwrotów. Jeśli sprzedającym zależy na wdrożeniu strategii cross-border, umożliwiamy im dostęp do dziewięciu europejskich sklepów Amazon, za pośrednictwem których docierają do milionów klientów. Na potrzeby dotyczące zwiększania branżowego know-how odpowiadamy z kolei licznymi szkoleniami, dostępem do raportów, narzędzi edukacyjnych i analitycznych. W zakresie zarządzania marką oferujemy m.in. programy wspierające ochronę praw własności intelektualnej i walkę z nadużyciami, a także inicjatywy promujące brand. Jesteśmy gotowi pomagać przedsiębiorcom w każdym aspekcie ich działalności, ponieważ gdy mają to wszystko, łatwiej jest im pokonywać wszelkie bariery. Coroczne wyniki MŚP prowadzących sprzedaż w naszym sklepie pokazują, że ta strategia przynosi wymierne efekty.

Ale czy marketplace to faktycznie miejsce dla każdego?

To ciekawe pytanie, bo bezpośrednio nawiązuje do statystyki z naszych badań, która szczególnie przyciąga uwagę. Otóż prawie co trzeci ankietowany przedsiębiorca powiedział, że nie prowadzi jeszcze sprzedaży na marketplace, ponieważ wydaje mu się, że jego biznes jest za mały, by odnieść tam sukces.

W dzisiejszym e-commerce różnice między małymi a dużymi firmami się jednak zacierają. Mniejsze przedsiębiorstwa wielokrotnie pokazały, że potrafią być bliżej klientów, co pozwala im szybciej reagować na zmiany i potrzeby. Średnie sklepy mogą oferować lokalne produkty czy spersonalizowane doświadczenia zakupowe. Z kolei duże firmy czerpią korzyści ze znacznej skali działalności i dysponują rozległymi zasobami.

Rzecz w tym, że marketplace to miejsce, w którym wszyscy przedsiębiorcy – niezależnie od rozmiaru działalności – mają dostęp do tych samych konsumentów. O tym, co finalnie zainteresuje tych ostatnich, decydują atrakcyjność i dopasowanie oferty oraz jakość prezentowanych treści. Dlatego mówimy, że Amazon to przestrzeń, w której każdy gracz ma szansę na sukces – a my chętnie wspieramy ich na tej drodze.

Nic dziwnego, że przedsiębiorcy śmielej zerkają na marketplace. Czy dekada działalności w Polsce was do tego przygotowała?

W tym roku obchodzimy 10-lecie obecności w Polsce i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co udało nam się osiągnąć przez ten czas. Polska to strategiczna lokalizacja na mapie rozwoju Amazon w Europie i planujemy kontynuować inwestycje w naszym kraju w nadchodzących latach. Świętowanie dekady obecności nad Wisłą to też świetny moment, by opowiadać o wspólnych sukcesach polskich przedsiębiorców na Amazon i oferować im dalsze możliwości rozwoju – tym bardziej że 62 proc. ankietowanych ma w planach rozpoczęcie sprzedaży za pośrednictwem marketplace, a 45 proc. przymierza się do tego jeszcze w 2024 r. bądź w kolejnym roku kalendarzowym. Niezmiernie nas to cieszy.

