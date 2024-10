Bank Pekao S.A. wychodzi z nowymi propozycjami dla przedsiębiorców rodzinnych w ramach swojego Biura Family Office. Oprócz szeroko pojętego wsparcia biznesu klienci mogą skorzystać z ułatwionego dostępu do usług dodatkowych, związanych ze zdrowiem, z edukacją i podróżami.

Oferta Family Office Banku Pekao S.A związana z planowaniem bezpiecznych transferów międzypokoleniowych, zarządzaniem majątkiem rodzinnym i firmowym i powoływaniem fundacji rodzinnych poszerza się o dostęp do dodatkowych usług i ekspertów. Klienci bankowości prywatnej i właściciele firm rodzinnych mogą skorzystać teraz z profesjonalnych konsultacji w zakresie kompleksowych pakietów zdrowotnych, edukacji za granicą i organizacji podróży z największym biurem turystyki luksusowej w Polsce.

Tuż po wejściu w życie ustawy o fundacji rodzinnej priorytetem Banku Pekao było zorganizowanie współpracy między klientami bankowości prywatnej a wybranymi przez bank podmiotami zewnętrznymi w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego – kluczowych z punktu widzenia sukcesji – a także filantropii. Teraz, po ponad 200 rozpoczętych procesach sukcesyjnych, w ofercie Family Office Pekao pojawiły się wspomniane kolejne usługi.

Jak wynika z raportu banku o sukcesji w polskich firmach, ok. 60 proc. ich właścicieli ma świadomość, jakim problemem dla dalszego funkcjonowania przedsiębiorstw mogą się okazać niewystarczające kompetencje sukcesorów. Dlatego, po ponad roku współpracy z firmami rodzinnymi, bank poszerza ofertę Family Office m.in. o dostęp do ekspertów specjalizujących się w kompleksowym wsparciu osób, które chcą kształcić się za granicą. Partnerzy banku pomogą w wyborze kierunku studiów, przygotowaniu aplikacji czy dostosowaniu umiejętności językowych kandydata do wymogów danej szkoły.

Dla klientów private bankingu zainteresowanych dostosowaniem pakietów medycznych do swoich potrzeb Bank Pekao nawiązał współpracę z międzynarodową firmą świadczącą usługi medyczne i diagnostyczne. Klienci mogą otrzymać dostęp m.in. do wsparcia opiekuna biznesowego i doradcy pacjenta oraz do specjalnej oferty cenowej za ubezpieczenia i usługi medyczne. Mogą też skorzystać z usług pozapakietowych, w ramach jednorazowych płatności. Szczegóły ofert, w tym dostęp do wybranych specjalistów i klinik na terenie całego kraju, będą dobierane indywidualnie do potrzeb klientów i ich rodzin.

Ponadto, podchodząc kompleksowo do współpracy z klientami w ramach Biura Family Office, Pekao umożliwiło swoim klientom bezpośredni kontakt z największym biurem podróży luksusowych, które jest znane z organizacji podróży rodzinnych i biznesowych do najdalszych, ale i nieoczywistych zakątków świata. Dzięki tej współpracy klienci zyskają dostęp m.in. do specjalnej infolinii, osobistego doradcy podróży 24/7, statusu VIP w hotelach oraz spersonalizowanej i bezpłatnej asysty na każdym kroku podróży.

Fundacje a edukacja Jak pokazała tegoroczna publikacja Banku Pekao S.A. „Od założyciela do następcy: Raport o sukcesji w polskich firmach rodzinnych”, fundacje rodzinne służą również motywowaniu przyszłych pokoleń poprzez wyznaczanie np. celów edukacyjnych. W statutach fundacji widać zainteresowanie fundatorów tym obszarem i chęć wsparcia członków rodziny, którzy w przyszłości mogą potencjalnie kontynuować prowadzenie firmy rodzinnej. Ważną rolę odgrywają wnuki, w których to część nestorów upatruje właśnie przyszłych następców z pominięciem swoich dzieci. Zaplanowanie ich edukacji na podstawie fundacji rodzinnej z pewnością przyczyni się do ich lepszego przygotowania do tej roli.

