Huawei przez wiele lat współpracował z Porsche. Logo niemieckiej firmy znajdowało się na najbardziej ekskluzywnych, więc co oczywiste – najdroższych modelach smartfonów. Dla przypomnienia – Huawei Mate Porsche Design z 2017 r. kosztował w Polsce… 6 tys. zł. Współpraca trwała bardzo długo i nie przerwały jej nawet problemy Huaweia z amerykańską administracją. Zakończyła się dopiero rok temu, ostatnim modelem z logo Porsche był Huawei Mate 50 RS.

Huawei przez lata współpracował również z fotograficzną firmą Leica, dzięki czemu aparaty w jego telefonach uznawane były za jedne z najlepszych na rynku. Rozwód nastąpił w ubiegłym roku, a Niemcy niejako z marszu rozpoczęli współpracę z Xiaomi.

Porsche również dość szybko znalazło się znów w kręgu zainteresowań smartfonowych firm. Ostatecznie współpracę z Niemcami nawiązał Honor. On też miał wiele wspólnego z Huawei, bo do niedawna była to jego marka, pozycjonowana nieco niżej. Po nałożeniu sankcji przez USA Honor dość szybko oddzielił się od Huawei, został wykupiony przez grupę chińskich inwestorów, a ponieważ nie ma nic wspólnego z infrastrukturą 5G, nie został objęty restrykcjami. Dlatego dziś można kupić jego urządzenia z usługami Google i obsługą 5G.

Honor ogłosił współpracę z Porsche na krótko przed styczniową premierą swoich najnowszych smartfonów. Będą to modele Honora Magic6 i Magic6 Pro. Współpraca z Niemcami oznacza, że zobaczymy jeszcze jeden model – Porsche Design. Smartfon ma być inspirowany kultowym kształtem Porsche 911 a plecy urządzenia będą wykonane ze sztucznej skóry. Premiera ma się odbyć w Chinach, ale urządzenia zobaczymy również w Europie. Na razie nie wiadomo, jaka będzie ich cena, ale z pewnością wersja Porsche będzie dużo droższa od standardowych modeli.