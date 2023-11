Bank Pekao S.A. i Polskie Linie Lotnicze LOT w maju 2023 r. podpisały umowę o współpracy, przewidującą udostępnienie przez bank swoim klientom możliwości udziału w programie Miles & More. Wiadomo już, że będą oni mogli gromadzić mile premiowe od I kw. 2024 r., dokonując codziennych transakcji kartami kredytowymi Pekao, w tym popularną Kartą Kredytową z Żubrem. Współpracę wspiera reklama wizerunkowa Banku Pekao na jednym z samolotów narodowego przewoźnika, Boeingu 737 MAX 8.

– Realizujemy kolejny krok w ramach naszej strategicznej współpracy z PLL LOT oraz Miles & More. Dzięki temu łatwiej, szybciej i taniej klienci naszego banku będą realizować swoje wymarzone podróże. Nieprzerwanie wypełniamy założenia naszej strategii, która ma na celu udostępnianie klientom najlepszych i najkorzystniejszych rozwiązań finansowych w Polsce. Dzisiaj możemy zaprezentować samolot z ekspozycją logo Banku Pekao, który będzie można spotkać podczas lotów na trasach międzynarodowych – powiedział Paweł Strączyński, wiceprezes Banku Pekao S.A.

Głównym kolorem malowania boeinga jest czerwień nawiązująca do brandingu Pekao. Samolot PLL LOT jest biały, dlatego ten kolor był kolorem wyjściowym. Wyzwaniem stało się połączenie bieli z czerwienią w taki sposób, aby oprócz naturalnych skojarzeń z narodowymi symbolami zaakcentować markę banku i wzajemność z PLL LOT. Dlatego w przedniej części kadłuba i na wingletach samolotu SP–LVG zostało utrzymane tradycyjne malowanie PLL LOT. Natomiast w tylnej części boeinga pojawia się oznakowanie banku, łącznie z obszarem statecznika pionowego, tzw. ogonem, gdzie znajduje się żubr będący sygnetem z logo Banku Pekao S.A. Tak pomalowany Boeing 737 MAX 8 będzie latał na trasach krótko- i średniodystansowych. W swój pierwszy rejs wyruszy pod koniec listopada.

– Cieszę się, że tak silne polskie marki, jak PLL LOT i Bank Pekao łączą siły. Dzięki tej współpracy program Miles & More w Polsce będzie jeszcze bogatszy. Zwieńczeniem wspólnych działań jest malowanie boeinga 737 MAX 8 w barwy Banku Pekao. Pasażerów zapraszamy do gromadzenia mil, które – mam nadzieję – będą mieli okazję zrealizować na przeloty na naszych pokładach w wymarzonych kierunkach – powiedział Michał Fijoł, prezes zarządu PLL LOT S.A.

Mile będą mogli zbierać obecni i nowi posiadacze Karty Kredytowej z Żubrem oraz kart kredytowych bankowości prywatnej.

Karta Kredytowa z Żubrem Banku Pekao to produkt skierowany do wszystkich klientów. Jest dostępna w trzech pakietach – standard, złoty i platynowy. Może być bezpłatna w każdym z pakietów, a jej unikalnymi cechami są m.in. możliwość zmiany pakietu w dowolnym momencie, spłata w ratach 0 proc., zwrot za zakupy w internecie, ubezpieczenia w podróży czy bezpłatny dostęp do saloników lotniskowych w przypadku opóźnienia lotu. Więcej szczegółów na temat karty można znaleźć na stronie www.pekao.com.pl/karta-z-zubrem.

Również klienci bankowości prywatnej Banku Pekao, którzy posiadają karty kredytowe Pekao World Elite Mastercard i Pekao Visa Infinite będą zbierać mile w programie Miles & More. To kolejna – obok szerokiego pakietu ubezpieczeń, serwisu concierge i nielimitowanych wejść do saloników lotniskowych w ramach Priority Pass – korzyść z posiadania prestiżowych kart kredytowych Banku Pekao S.A.

Program Miles & More jest największym programem lojalnościowym w Europie. W jego ramach można gromadzić mile i następnie wymieniać je na bilety lotnicze, nagrody rzeczowe, noclegi w hotelach, wynajem samochodu czy dodatkowe usługi lotniskowe. Mile można zbierać i wydawać, podróżując LOT-em, innymi liniami należącymi do Star Alliance oraz lotniczymi liniami partnerskimi.

Obok LOT-u, do sojuszu Star Alliance należy 25 linii, w tym m.in. Lufthansa, Turkish Airlines, SAS, United Airlines, Austrian Airlines, Swiss i Air China.

