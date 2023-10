Już wkrótce klienci bankowości korporacyjnej oraz przedsiębiorstw zostaną obsłużeni w nowoczesnych i funkcjonalnych wnętrzach. Równolegle trwają intensywne prace nad stworzeniem w tym samym miejscu placówek detalicznych. Nowoczesna, funkcjonalna i wspólna przestrzeń wzmocni efektywność działań oraz usprawni komunikację między pracownikami.

Wzorem dla projektu Multi-Branch była nowa siedziba centrali banku, przy ul. Żubra 1 w Warszawie. Pekao Tower jest dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego pracownika i charakteryzuje się najwyższym standardem jakości w wyposażeniu oraz aranżacji powierzchni.

– Projekt Multi-Branch to odpowiedź na oczekiwania klientów oraz pracowników. Ulokowanie jednostek w jednej przestrzeni biurowej poprawi jakość i dostępność usług, a także stworzy lepsze warunki pracy – mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao. – Nowe obiekty, które otwieramy, to nowoczesne, dobrze skomunikowane, a także atrakcyjne miejsca, zapewniające najwyższe standardy i technologie. Jestem pewien, że proekologiczne rozwiązania oraz wysokiej klasy wykończenie wnętrz stworzą przyjazną przestrzeń dla wszystkich użytkowników – dodaje.

Budynki biurowe, w których zostaną otwarte oddziały banku, oferują dostęp do bogatego otoczenia kulturalnego, zabytków i terenów zielonych. Znajdują się one w pobliżu komunikacji miejskiej. Wszystkie obiekty uzyskały certyfikat BREEAM na poziomie Excellent lub Well Health&Safety, co potwierdza zastosowanie energooszczędnych systemów eksploatacji budynków i oznacza, że wdrożone rozwiązania są przyjazne dla człowieka i środowiska.

Nowe placówki Banku Pekao zostaną otwarte:

• w Łodzi w budynku REACT przy Al. Piłsudskiego 24,

• w Lublinie w kompleksie Centrum Zana Office Park przy Al. Kraśnickiej 27,

• w Gdańsku w Olivia Business Centre przy Al. Grunwaldzkiej 472E,

• w Krakowie w Fabryczna Office Park przy Al. Pokoju 18C oraz

• w Katowicach w kompleksie Face2Face Business Campus przy ul. Żelaznej 2.

Bank planuje otworzyć kolejne multiplacówki w innych miastach.

Na początku września br. Bank Pekao otworzył nowy oddział w Pekao Tower. Mieści się on przy głównym wejściu do budynku i umożliwia klientom wygodne korzystanie z usług finansowych na styku trzech warszawskich dzielnic – Śródmieścia, Woli i Żoliborza. Rozwiązania zastosowane w placówce są przyjazne dla środowiska, a wykorzystanie najnowszych trendów w projektowaniu wnętrz stworzyło niepowtarzalny klimat, który pozytywnie wpłynie na doświadczenia gości. Istotnym elementem konceptu placówki jest naturalność – przestrzeń została zaprojektowana zgodnie z ideą odpowiedzialności środowiskowej, z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu.

Warto dodać, że w połowie września Bank Pekao zajął pierwsze miejsce w dziewiątej edycji badania „Instytucja Roku” w kategorii „Najlepsza jakość obsługi w placówce”. Bank osiągnął wynik 85,1 proc. – o 4 pkt proc. wyższy niż zdobywca drugiego miejsca na podium. Pomiar dotyczył obsługi klienta, który ma już relację z bankiem i jest zainteresowany ofertą dla swoich dzieci. Spośród 130 przebadanych placówek banków 41 uzyskało najlepsze wyniki (powyżej 80 proc.) i przeszło do kolejnego etapu konkursu. Na tle badanych instytucji wyróżniono dziewięć oddziałów banku, które zawalczą o tytuł Najlepszej Placówki Bankowej w Polsce.

