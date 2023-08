Umowa zawarta pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Agencją Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa pozwala na zaoferowanie kompleksowego wsparcia rolnikom. Celem jest pomoc producentom rolnym, którzy potrzebują środków finansowych na zakup nasion wybranych zbóż, warzyw, owoców, traw oraz sadzonek dla gospodarstw szkółkarskich, którym grozi utrata płynności finansowej w trudnym otoczeniu rynkowym, wywołanym wojną za naszą wschodnią granicą. Wsparciem mogą też zostać objęte przedsiębiorstwa handlujące zbożem oraz firmy zajmujące się skupem i mrożeniem owoców miękkich.

– Strategiczna współpraca między Bankiem Pekao a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwi skuteczne wsparcie sektora rolnego w Polsce. Naszym celem jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi tej branży, a partnerstwo pozwoli zapewnić szeroki zakres usług finansowych, które są dostosowane do potrzeb rolników. Razem z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dążymy do zapewnienia efektywnego i skutecznego wsparcia oraz jednocześnie zrównoważonego rozwoju polskiej wsi – mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao.

Bez wkładu własnego

Od 10 sierpnia jest dostępny kredyt płynnościowy z dopłatami agencji. Mogą się o niego ubiegać rolnicy w trudnej sytuacji wywołanej obecnym otoczeniem działający w obszarze upraw rolnych, roślin wieloletnich, rozmnażania roślin, obróbki nasion, ale też chowu i hodowli zwierząt. Jego oprocentowanie wynosi zaledwie 2 proc. Pozostałą część kosztów związanych z odsetkami pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pieniądze pochodzące z kredytu mogą zostać przeznaczone na pokrycie bieżących zobowiązań finansowych, a także na bieżące wydatki związane m.in. z zakupem nasion, sadzonek, środków ochrony roślin, pasz dla zwierząt gospodarskich czy matek pszczelich. Mogą być też wydatkowane na paliwa kupowane do celów rolniczych, a także na materiały opałowe do ogrzewania szklarni, tuneli czy inwentarza.

W przypadku tego produktu nie ma obowiązku wniesienia wkładu własnego. Właściciele gospodarstw o powierzchni do 50 ha mogą się starać o kredyt w wysokości 100 tys. zł, posiadaczom od 50 do 100 ha ziemi przysługuje do 200 tys. zł kredytu, a ci, którzy dysponują areałem ponad 100 ha, mogą wnioskować o 400 tys. zł kredytu.

Dopłaty mogą być stosowane nie dłużej niż przez 60 miesięcy. Sam kredyt będzie udzielany do końca grudnia tego roku.

Pomoc dla inwestujących

Dzięki umowie Banku Pekao S.A. oraz ARiMR rolnicy będą mogli również otrzymać środki na inwestycje na preferencyjnych warunkach – w gospodarstwach rolnych, w specjalnych działach produkcji rolnej czy w przetwórstwie produktów rolnych. Pieniądze będą mogły też zostać przeznaczone na tworzenie i powiększanie gospodarstw prowadzonych przez młodych rolników i na wznowienie produkcji w gospodarstwach, które poniosły straty w wyniku czynników pogodowych.

Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao, zapowiada też dodatkowo wprowadzenie w najbliższym czasie kredytu skupowego dla przetwórców, który pozwoli przedsiębiorcom jeszcze w tym sezonie zaopatrzyć się w niezbędne produkty.

– Pomoc oferowana w związku ze współpracą Banku Pekao z Agencją Restrukturyzacji Modernizacji i Rolnictwa stanowi wartościowe wsparcie dla rolników. Dzięki pomocy finansowej będą oni mieli dostęp do zasobów niezbędnych do modernizacji swoich gospodarstw oraz zwiększenia efektywności produkcji – komentuje Magdalena Zmitrowicz.

W praktyce wsparcie finansowe inwestycji polega na stosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów udzielonych na sfinansowanie części kosztów inwestycji, na udzielaniu gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów przeznaczonych na sfinansowanie części kosztów inwestycji, częściowej spłacie kapitału kredytów przeznaczanych na sfinansowanie kosztów zakupu użytków rolnych, stosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów udzielonych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz kosztów odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód, udzielaniu gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów przeznaczonych na sfinansowanie kosztów działalności.

Trudny rynek

Wojna w Ukrainie uderza pośrednio w krajowy sektor rolniczy. Ze Wschodu napływa do Polski ukraińskie zboże. Dodatkowa podaż powoduje spadek cen ziarna i wzrost zapasów w magazynach. Została wprowadzona blokada importu ukraińskich produktów rolnych do 15 września tego roku, nie wiadomo jednak, co będzie dalej.

Eksport ukraińskiego ziarna nie może być realizowany przez porty Morza Czarnego ze względu na zerwanie porozumienia zbożowego przez Rosję. W Komisji Europejskiej trwają prace nad mechanizmem wsparcia dla Ukrainy w tranzycie zboża alternatywną drogą lądową.

Na domiar złego polscy rolnicy borykają się ze skutkami suszy. Problem ten dotyka północnej, północno-wschodniej i centralnej części kraju i przekłada się na niższe plony, co potęguje problemy branży. Na szczęście sierpień przyniósł poprawę, wilgotność gleby w bieżącym miesiącu się poprawiła. Jednak w wielu przypadkach susza doprowadziła do nieodwracalnych zmian w rozwoju niektórych roślin, w tym kukurydzy.

