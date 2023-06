Ponieważ w finansach – podobnie jak w innych dziedzinach – to praktyka czyni mistrza, Bank Pekao S.A. poprzez promocje przygotowane z okazji Dnia Dziecka zachęca do założenia pierwszego konta dla dziecka i zainteresowania się światem finansów. Okres przed wakacjami, samodzielnymi wyjazdami dzieci na obozy lub kolonie jest najlepszym momentem – aby o tym pomyśleć. Skorzystanie z nich to także dodatkowa szansa na otrzymanie nagrody w wysokości 200 zł i oprocentowania 7% w skali roku na koncie oszczędnościowym Mój Skarb do 5000 zł przez 6 miesięcy.

Garść promocji z okazji Dnia Dziecka

Promocje dedykowane są nowym klientom, a udział w nich to realna korzyść dla najmłodszych. Pierwsza z promocji - Rodzice polecają Konto Przekorzystne dzieciom – pozwala zyskać 200 zł za otworzenie Pakietu PeoPay KIDS. Składa się on z Konta Przekorzystnego, rachunku oszczędnościowego Mój Skarb, aplikacji mobilnej PeoPay KIDS i karty Mastercard PeoPay KIDS. Dodatkowymi warunkami koniecznymi do spełnienia jest zalogowanie się do aplikacji PeoPay KIDS i wykonanie min. 3 transakcji kartą Mastercard PeoPay KIDS lub BLIK do 31 lipca 2023 r. Promocja dostępna jest do 2 lipca br.

Dodatkowo, skorzystanie z promocji to szansa na zyskanie korzystnego oprocentowania zgromadzonych środków na koncie oszczędnościowym Mój Skarb. Warto zachęcić dziecko do założenia wirtualnej skarbonki i odkładania środków na swój cel. Z promocji można skorzystać do 16 sierpnia br.

- Dzieci najlepiej uczą się przez doświadczenie, dlatego poprzez promocję chcemy je zaangażować w realne działanie, oczywiście pod opieką rodziców. Produkty bankowe, które oferujemy zostały stworzone wspólnie z dziećmi i rodzicami. Z doświadczenia wiemy, że rola rodzica jest kluczowa i kształtuje umiejętności samodzielności i przedsiębiorczości przez pierwsze pieniądze dziecka – jakim jest kieszonkowe. Aplikacje bankowe poprzez swoją atrakcyjną i interaktywną formę wspierają odkrywanie świata finansów – mówi Remigiusz Hołdys, dyrektor Departamentu Bankowości Codziennej i Produktów Oszczędnościowych.

Moc korzyści dostępna dla najmłodszych

Szanse wzięcia udziału w promocji wykraczają poza finansową gratyfikację. Założenie Konta Przekorzystnego to długofalowa inwestycja w przyszłość najmłodszych. Konto jest bowiem dedykowane dzieciom, młodzieży oraz młodym dorosłym. Oznacza to, że konto niejako rośnie razem z dziećmi, a usługi w nim dostępne są dostosowywane do ich wieku. Jego użytkownicy aż do 26 r.ż. nie płacą za prowadzenie konta, wydanie i obsługę karty debetowej oraz wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą, co oznacza dodatkowe oszczędności.

Otworzenie Konta Przekorzystnego oraz skorzystanie z pozostałych produktów Pakietu PeoPay KIDS to także możliwość podniesienia kompetencji finansowych dzieci, między innymi za pomocą aplikacji PeoPay KIDS. Dzięki możliwości zakładania wirtualnych skarbonek w ramach Konta Oszczędnościowego - najmłodsi uczą się oszczędzania poprzez wyznaczanie celów oraz odkładanie środków z myślą o ich realizacji. Oferta jest dostępna na stronie www.pekao.com.pl/peopaykids.

Aplikacja została stworzona w taki sposób, aby korzystanie z niej było zachęcające wizualnie, intuicyjne i nowoczesne. Logowanie za pomocą odcisku palca, możliwość płacenia BLIK oraz szybki podgląd zgromadzonych środków ułatwia dzieciom korzystanie z aplikacji. Ważna jest także pierwsza karta dziecka, której wygląd mogą wybrać spośród dostępnych wizerunków – także gamingowych. Dzieci nie muszą nosić gotówki przy sobie, co jest bezpieczniejsze i uczą się jednocześnie odpowiedzialności za swoje wydatki.

Cyfrowe rozwiązania korzystne także dla rodziców

Konto bankowe dedykowane dzieciom przez Pekao ma także wiele zalet dla rodziców. Dużym atutem jest możliwość założenia go bez wychodzenia z domu, co pozwala na dużą elastyczność. Rodzice mogą także mieć stały wgląd w finanse swoich dzieci za pomocą Panelu rodzica. Jest on dostępny w aplikacji PeoPay oraz w bankowości internetowej Pekao24.

W panelu rodzic może włączyć dodatkowe funkcje w aplikacjach swoich dzieci, takie jak doładowanie telefonu, czy też funkcję BLIK. Rodzice mogą decydować także o tym, w jaki sposób dzieci korzystają z karty debetowej poprzez zmianę dziennego limitu transakcji i włączenie możliwości wypłaty gotówki z bankomatów. Pomaga to zapewnić najmłodszym bezpieczeństwo w cyfrowym świecie.

Oprócz produktów bankowych, Pekao przygotowało z niezależnymi ekspertami liczne materiały edukacyjne pod postacią gier, zabaw i książek. Są one dostępne do pobrania na stronie www.pekao.com.pl/edukids. Materiały wraz z promocjami oraz produktami oferowanymi przez Pekao, to narzędzia, za pomocą których Pekao chce wesprzeć rodziców oraz ich pociechy w odnalezieniu się w świecie finansów, które warto – podobnie jak życie – brać z odwagą za rogi.

Rysowała Dominika Kulesza, 6 lat (x7)

partner