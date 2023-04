EU Women in Finance to pierwszy paneuropejski program oferujący dedykowane szkolenia z rynków kapitałowych oraz możliwość pozyskiwania wiedzy od liderek kształtujących usługi finansowe w Europie.

Druga edycja programu Bloomberga, zapoczątkowanego w 2022 r., obejmuje łącznie dziewięć krajów – w tym roku do Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec i Włoch dołączyły Polska, Irlandia i Szwajcaria. Inicjatywa jest realizowana we współpracy z Junior Achievement Europe, jedną z czołowych edukacyjnych organizacji pozarządowych. Program oferuje uczestniczkom możliwość uczenia się od liderek świata finansów, w tym zarządzających, oraz od dyrektorek banków, inwestorek, regulatorek, decydentek i przedstawicielek banków centralnych. W pierwszej edycji wzięło udział prawie 300 uczestników . W drugiej ich liczba wzrośnie do 450.

W tym roku w Polsce, wraz z lokalnym oddziałem Junior Achievement Europe, inicjatywa zapewni uczennicom szkół średnich wprowadzenie do rynków finansowych przy wykorzystaniu specjalnie opracowanego przez Bloomberg programu nauczania. Ponadto połączy uczestniczki programu z ambasadorkami inicjatywy, aby mogły z nimi porozmawiać na temat wyboru kariery, wyzwań i ambicji. Celem programu jest zapoznanie młodych kobiet w przystępny oraz ciekawy sposób z podstawową wiedzą na temat finansów i rynków finansowych, jak również umożliwienie uczenia się od ambasadorek. Dzięki udziałowi w EU Women in Finance uczestniczki zrozumieją jak funkcjonuje rynek finansowy oraz dowiedzą się, jak wygląda praca na stanowiskach kierowniczych w tym sektorze.

– Kobiety nadal pozostają niedostatecznie reprezentowane, jeżeli chodzi o stanowiska kierownicze w sektorze. Liczymy, że dzięki zaangażowaniu liderek kształtujących rynek finansowy w Unii Europejskiej inicjatywa Bloomberg EU Women in Finance nie tylko zachęci więcej młodych kobiet do rozwijania swojej kariery w branży finansowej, ale również zainspiruje je, aby stać się takimi liderkami w przyszłości – powiedział Peter T. Grauer, prezes zarządu Bloomberga.

– Inicjatywa Bloomberg EU Women in Finance jest niezwykle ważna dla kobiet, ponieważ ma za zadanie inspirować przyszłe pokolenia. To, że zostałam ambasadorką tego programu, jest dla mnie ogromnym zaszczytem. Z przyjemnością opowiem o tym, jak budować długofalową strategię oraz jak wziąć odpowiedzialność za swoją karierę w branży finansowej. Jestem zdania, że firmy ze zróżnicowanymi stanowiskami decyzyjnymi osiągają lepsze wyniki. Kobiety powinny wierzyć w swoje możliwości i nie obawiać się ubiegania o wyższe stanowiska kierownicze – powiedziała Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., która jest jedną z trzech ambasadorek z naszego kraju zaproszonych do udziału w programie.

Inicjatywa wpisuje się w strategię Komisji Europejskiej na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025. Wspiera ona w szczególności cel promocji kształcenia i szkolenia zawodowego dla osiągania równych szans.

W 2021 r. Bank Pekao S.A. opublikował Strategię ESG „Odpowiedzialny bank wspierający zrównoważony rozwój”. Wśród jej kluczowych aspektów znalazła się promocja rozwoju, różnorodności i równości pracowników. Najważniejszymi celami w tym kontekście są wzrost satysfakcji oraz zaangażowania zatrudnionych. Ich osiągnięciu służą programy rozwojowe, plany sukcesji i powiązany z wynikami atrakcyjny system wynagrodzeń. Priorytetem Pekao jest również dbałość o równouprawnienie, redukcja luki w wynagrodzeniach oraz utrzymanie zrównoważonego poziomu liczby kobiet i mężczyzn na stanowiskach menedżerskich.

Odsetek kobiet w Banku Pekao S.A. sięga 70 proc. wszystkich zatrudnionych, natomiast udział pań na wyższych stanowiskach menedżerskich to 57 proc. Bank dba o interesy kobiet, co ma odzwierciedlenie w Bloomberg Gender-Equality Index. W 2022 r. Pekao ponownie zakwalifikowało się do tego indeksu, który wyróżnia spółki giełdowe z całego świata za poszanowanie zasady równości płci.

