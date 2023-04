Bank Pekao S.A. rozpoczął wydawanie debetowej wielowalutowej karty MasterCard z ekologicznego plastiku dla klientów z grupy małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji. Bank wskazuje, że jest to odpowiedź na oczekiwania klientów biznesowych, którzy cenią sobie ideę zrównoważonego rozwoju i jej wartości.

Część planu

– Wielu naszych klientów jest silnie zorientowanych na działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Chcemy im dostarczać produkty i usługi, które będą pasowały do ich organizacji, czyli zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, stworzone z myślą o otoczeniu, zarówno tym bliższym, jak i dalszym. Ta karta to nie tylko nasz ukłon w stronę klientów, lecz także mała cegiełka dołożona do działań Banku Pekao, która wraz z innymi prowadzonymi przez nas aktywnościami składa się na realizację złożonego planu ESG – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A. nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Karta wielowalutowa MasterCard jest wyprodukowana w 99 proc. z PCV pochodzącego z recyklingu odpadów poprzemysłowych. Jej produkcja zmniejsza całkowite zużycie energii o 54 proc., a ślad węglowy o 75 proc. Poprzez ponowne wykorzystanie plastiku ogranicza zaś zużycie materiałów nierecyklingowanych o 98 proc.

Jak zaznacza bank, folder oraz koperta do karty debetowej również zostały wyprodukowane z myślą o środowisku. Folder jest wykonany w 100 proc. z papieru z recyklingu, koperta natomiast ma certyfikat PEFC. Dokument potwierdza, że wykorzystywane w produkcji drewno zostało pozyskane z lasów zarządzanych w sposób odpowiedzialny, a materiał jest monitorowany zarówno w trakcie wszystkich procesów produkcyjnych, jak i handlowych.

Zielony kierunek

Wprowadzenie do oferty karty produkowanej z ekologicznego plastiku wpisuje się w strategię ESG banku na lata 2021–2024, która zakłada m.in. kontynuację wprowadzania usprawnień proekologicznych w swoich lokalizacjach, skupienie się na monitorowaniu zużycia surowców i materiałów, a także na działaniach less waste, czyli ograniczających wytwarzanie odpadów.

Zgodnie ze Strategią Bank Pekao S.A. zwiększa zaangażowanie w działania na rzecz środowiska i w przeciwdziałanie zmianom klimatu. Jednym z kierunków strategicznych jest dążenie do neutralności klimatycznej działalności biznesowej poprzez redukcję emisji własnych i partnerów biznesowych. Aspiracją Banku Pekao jest osiągniecie neutralności klimatycznej w 2030 r.

W 2022 r. bank angażował się w liczne projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej klientów biznesowych oraz realizację przedsięwzięć ekologicznych.

Bank Pekao kontynuuje przy tym działalność w zakresie zrównoważonego finansowania obejmującego projekty zielone i społeczne oraz wspiera emisje obligacji ESG swoich klientów. Głównym celem jest znacząca redukcja finansowania projektów wysokoemisyjnych.

