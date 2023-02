To kolejny obszar, w którym oczekiwane jest pogorszenie koniunktury związane z wyhamowaniem popytu konsumpcyjnego. Niemniej jednak, choć sytuacja w całym sektorze jest bardzo zróżnicowana, to generalnie powinien on poradzić sobie dość dobrze z trudami spowolnienia. Analitycy Banku Pekao wskazują na pozytywne perspektywy dla branż handlujących artykułami FMCG oraz negatywne, głównie dotyczące sprzedaży detalicznej dóbr trwałego użytku. W szczególnej sytuacji jest dystrybucja pojazdów. Niekorzystne efekty spowolnienia gospodarczego i wysokich kosztów kredytu - wpływające zwłaszcza na popyt klientów indywidualnych - powinny być znoszone za sprawą odroczonego popytu firm.