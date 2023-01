Według Parlamentu, okrucieństwa popełnione przez siły rosyjskie w Buczy, Irpieniu i wielu innych ukraińskich miastach ujawniają brutalność wojny i podkreślają znaczenie skoordynowanych działań międzynarodowych w celu postawienia odpowiedzialnych przed sądem zgodnie z prawem międzynarodowym.

"Utworzenie trybunału wypełniłoby lukę w międzynarodowym sądownictwie karnym"

Posłowie wzywają UE, aby w ścisłej współpracy z Ukrainą i społecznością międzynarodową naciskała na utworzenie specjalnego międzynarodowego trybunału w celu ścigania politycznych i wojskowych przywódców Rosji i jej sojuszników. Utworzenie trybunału, zdaniem posłów, wypełniłoby lukę w międzynarodowym sądownictwie karnym i uzupełniłoby wysiłki śledcze Międzynarodowego Trybunału Karnego, który obecnie nie jest w stanie zbadać zbrodni agresji w stosunku do Ukrainy.

Zauważając, że dokładny tryb i skład specjalnego trybunału nie zostały jeszcze określone, posłowie podkreślają, że musi on mieć jurysdykcję do zbadania nie tylko działań Władimira Putina oraz politycznego i wojskowego przywództwa Rosji, ale także Aleksandra Łukaszenki i jego współpracowników na Białorusi. Podkreślają również, że prace przygotowawcze UE nad specjalnym trybunałem muszą rozpocząć się natychmiast i skupić się na wypracowywaniu ustaleń dotyczących trybunału we współpracy z Ukrainą. Należy wspierać władze ukraińskie i międzynarodowe w zdobywaniu dowodów do wykorzystania w przyszłości.

Rosja wróci do relacji z Zachodem?

Parlament jest przekonany, że powołanie specjalnego trybunału byłoby bardzo wyraźnym sygnałem zarówno dla społeczeństwa rosyjskiego, jak i dla społeczności międzynarodowej, pokazującym, że prezydent Putin i całe kierownictwo Rosji może zostać skazane za zbrodnię agresji na Ukrainę. Posłowie podkreślają, że nie jest już możliwe, aby Federacja Rosyjska pod przywództwem Putina mogła powrócić do przedwojennych relacji Zachodem.

