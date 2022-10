Spłata kredytu we frankach

Co do zasady, najbardziej opłacalne jest dokonanie spłaty kredytu bądź nadpłata kredytu, gdy kurs waluty jest niski, a przewidywany jest jego wzrost. Kurs franka obecnie pozostaje na wysokim poziomie, co nie zachęca do wcześniejszej spłaty. Przede wszystkim całkowita spłata zobowiązania w tym momencie powiększa zyski banku. Zatem decyzja o spłacie kredytu jest decyzją wiążącą się ze stratą po stronie kredytobiorcy. Rozwiązaniem dla kredytobiorców może być tutaj wytoczenie powództwa przeciwko bankowi i wystąpienie z wnioskiem o zabezpieczenie poprzez wstrzymanie płatności rat kredytu. Jeżeli sąd przychyliłby się do takiego wniosku, kredytobiorca na czas trwania procesu nie musiałby płacić rat kredytowych, a bank nie miałby podstaw do wypowiedzenia umowy.

Niekiedy jednak sytuacja życiowa np. rozwód i podział majątku sprawiają, że chcemy jak najszybciej pozbyć się kredytu. Na względzie należy mieć, że całkowita spłata kredytu frankowego wiąże się z zapłatą znacznie wyższej kwoty niż otrzymany od banku kapitał. Osoby zdecydowane na spłatę kredytu powinny pomyśleć z wyprzedzeniem o zabezpieczeniu się w sposób jak najpełniejszy – z myślą o późniejszym pozwaniu banku.

Wcześniejsza spłata kredytu we frankach – formalności

Kredytobiorcy, którzy rozważają wcześniejszą spłatę kredytu we frankach bądź jego nadpłatę w pierwszej kolejności powinni sprawdzić czy bank nie pobierze za to dodatkowej prowizji. Może okazać się bowiem, że prowizja banku będzie bardzo wysoka, co przewyższy możliwości finansowe kredytobiorcy. Ustalić należy także jakie jest według banku nasze całkowite zadłużenie. Jeżeli spłacamy kredyt w złotówkach ważny będzie także kurs franka według którego nastąpi przeliczenie całej kwoty. Z pewnością warto przed wpłatą kwoty udać się do banku celem ustalenia powyższego. Istotny jest także tytuł przelewu, jaki dokonamy. Jeżeli dokonujemy nadpłaty kredytu należy to wyraźnie zaznaczyć.

Wcześniejsza spłata kredytu w CHF a sprawa sądowa

Podkreślić należy, że nawet jeżeli kredyt frankowy zostanie spłacony nie uniemożliwia to kredytobiorcy wytoczenia sprawy sądowej przeciwko bankowi. Jeżeli umowa kredytu posiadała postanowienia niedozwolone (tzw. abuzywne) to bank pobrał od kredytobiorcy więcej środków niż powinien. Przy całkowitej spłacie kredytu inaczej niż w przypadku ciągłej jego spłaty należy formułować żądania pozwu. Głównym naszym żądaniem będzie bowiem żądanie o zapłatę, które oparte może być o nieważność umowy kredytu lub jej odfrankowanie. Sprawy bnp paribas kredyty frankowe jak i raiffeisen kredyty frankowe warto powierzyć kancelarii z doświadczeniem w temacie franków.

Należy mieć także na względzie art. 411 kodeksu cywilnego, który stanowi, że nie można żądać zwrotu świadczenia jeżeli spełniający świadczenie wiedział, że nie był do świadczenia zobowiązany, chyba że spełnienie świadczenia nastąpiło z zastrzeżeniem zwrotu albo w celu uniknięcia przymusu lub w wykonaniu nieważnej czynności prawnej.

W swojej argumentacji banki wskazują właśnie na ten przepis, żądając oddalenia powództwa kredytobiorcy. Dokonując spłaty warto pamiętać, aby najlepiej na piśmie złożyć oświadczenie, w którym zastrzegamy zwrot świadczonej kwoty. Jeżeli nie zastrzegliśmy zwrotu odwołać należy się do działania pod przymusem. Za przymus możemy uznać m.in. obawę, że bank wypowie nam umowę kredytu, a cała kwota pozostała do spłaty stanie się natychmiast wymagalna. Odpierając argumenty banku warto wskazać także, że wpłaty świadczeń następowały w wykonaniu nieważnej czynności. Umowy kredytowe we frankach zazwyczaj zawierają postanowienia niedozwolone, które przemawiają za bezskutecznością umowy od samego początku.

Autor: Adwokat Wioleta Pietrzyk nr. wpisu WAW/ADW/10243