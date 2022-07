Wzrosła liczba oraz wartość pożyczek na rynku firm pożyczkowych - Sprawdźmy!

Rynek pożyczek online rozwija się w dynamicznym tempie, a co rusz pojawiają się nowe oferty. Firmy pozabankowe robią wszystko, co w ich mocy, aby zachęcić do siebie nowych klientów, a jednocześnie utrzymać tych, którzy zdecydowali się już na współpracę. Nie ma co kryć, że w ciągu ostatnich lat pożyczki zaciągane przez Internet stały się świetną i wygodniejszą alternatywą dla tradycyjnych kredytów bankowych. Sprawdźmy, co jeszcze przemawia na ich korzyść.

Pożyczki online coraz popularniejsze

Zgodnie z raportem przygotowanym przez Biuro Informacji Kredytowej mamy w tym roku do czynienia ze wzrostem zarówno liczby zaciąganych przez Polaków pożyczek, jak i całkowitą kwotą tych zobowiązań. Dane dotyczące kwietnia 2022 roku wskazują na na wzrost kwoty pożyczek rzędu 41% oraz wzrost liczby pożyczek o 30,7% w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Średnia wysokość pojedynczej pożyczki pozabankowej wyniosła w kwietniu 2022 roku - 2 237 zł. Więcej informacji statystycznych można znaleźć na stronie: https://media.bik.pl/informacje-prasowe/745573/bik-o-sprzedazy-pozyczek-na-rynku-firm-pozyczkowych-w-kwietniu-2022-r. Eksperci przyznają, że tendencja wzrostowa będzie się utrzymywać, a wpływ na to ma przede wszystkim fakt, że pożyczki pozabankowe są skierowane do o wiele szerszego grona niż np. kredyty w banku. Nie mamy tutaj bowiem do czynienia z tak skomplikowanymi procedura, dużą liczbą formalności i warunków do spełnienia, a także wygórowanym współczynnikiem zdolności kredytowej.

Zaciąganie pożyczki - co warto wiedzieć?

Pożyczkę może zaciągnąć tak naprawdę każda osoba pełnoletnia, której wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. Aby tak się stało, konieczne jest złożenie odpowiedniego formularza za pośrednictwem strony internetowej danego pożyczkodawcy. Wystarczy podać w nim najważniejsze dane osobowe, kontaktowe, a także wskazać, na jakiej pożyczce nam zależy (kwota, okres spłaty itd.). Następnie nie pozostaje nic innego, jak czekać na decyzję firmy pozabankowej, której pracownicy rozpatrzą wniosek, potwierdzając tożsamość osoby, która go składa, sprawdzą także dane wnioskującego w bazach dłużników, chyba że mówimy o pożyczkach bez BIK, o których więcej przeczytasz pod adresem: https://money24.pl/pozyczki-bez-bik/. Jeśli wszystko przebiegnie standardowo, decyzja zapada zazwyczaj w ciągu kilkunastu minut. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia, środki zostają przelane na numer konta bankowego podany we wniosku.

Jak i gdzie szukać najlepszych pożyczek?

Znalezienie korzystnej pożyczki online jest wyzwaniem, ale warto się go podjąć, ponieważ dzięki temu oszczędza się sporo czasu i pieniędzy. Najlepszym sposobem jest skorzystanie z rankingów online takich jak np. Money24.pl, gdzie w jednym miejscu zgromadzono najlepsze obowiązujące w danej chwili oferty. Każda propozycja pożyczkodawców jest nieco inna, dlatego warto dokładnie przyjrzeć się ofercie, zwracając uwagę nie tylko na podstawowe parametry, ale także dodatkowe warunki czy udogodnienia. Wiele firm pozabankowych nagradza nowych klientów, proponując im pierwszą darmową pożyczkę, czyli zobowiązanie, które jest pozbawione oprocentowania. Pamiętajmy też, aby przed podpisaniem umowy, zapoznać się z jej treścią, w tym sprawdzić Roczną Rzeczywistą Stopę Oprocentowania oraz wysokość dodatkowych kosztów. Do tematu pożyczek online należy podchodzić z odpowiednim przygotowaniem, odpowiedzialnie i po wcześniejszej analizie swoich możliwości finansowej. Każde zobowiązanie trzeba bowiem spłacić w terminie, ponieważ w przeciwnym razie, narażamy się na wyższy wydatek. Jeśli jednak zachowa się zdrowy rozsądek, szybkie pożyczki pozabankowe okazują się nieocenionym wsparciem w trudnych chwilach.