- Dla nas wygrana w konkursie to otwarcie kolejnych drzwi w drodze do rozwinięcia biznesu na szerszą skalę. Jako start-up staramy się korzystać z każdej nadarzającej się okazji do tego, by się zaprezentować i zwrócić na siebie uwagę inwestorów. Szczególnie że obszar, w jakim działamy, nie jest łatwy i zrozumiały dla każdego - tłumaczy Pavel Panasjuk, prezes oraz współzałożyciel DAC i dodaje, że firma prowadzi obecnie rozmowy z partnerami biznesowymi, dzięki którym prototyp rozwiązania systemu chłodniczego, nad którym prace ruszyły w 2015 r., zostanie wdrożony na skalę przemysłową. Posiada też kilka patentów.