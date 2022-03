Równowaga - słowo klucz, również w biznesie. To właśnie do równowagi odnosi się pojęcie ESG (ang. environmental, social and corporate governance), czyli środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny. To na te aspekty powinna zwracać uwagę firma , której zależy na - przykładających coraz większą wagę do polityki zrównoważonego rozwoju - klientach i inwestorach.