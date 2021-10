- Poprzez akces do United Nations Global Compact potwierdziliśmy nasze długofalowe podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju. Jako instytucja dostarczająca finansowanie mamy realny wpływ na tempo realizacji m.in. celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz transformacje naszych klientów przestawiających się na gospodarkę niskoemisyjną - podkreśla Jerzy Kwieciński, wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej. - Zakładamy, że w horyzoncie naszej Strategii ESG zorganizujemy finansowanie dla nowych zrównoważonych projektów na kwotę co najmniej 30 mld zł, z czego co najmniej 8 mld zł nowego finansowania przeznaczymy na projekty zielone i społeczne, a co najmniej 22 mld zł na wsparcie emisji obligacji ESG, co doskonale wpisuje się w realizację Agendy 2030 - dodaje Jerzy Kwieciński.