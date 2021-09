Karol Wolff, dyrektor biura strategii i projektów strategicznych w PKN Orlen, mówił o planach tego koncernu. Jak wskazywał, spółka w tym celu rozwija trzy odnogi energetyczne. Choć aktywa rafineryjne wciąż stanowią najważniejszy element bieżącej pracy koncernu, to aktywnie stawia on również na rozwój instalacji gazowych, które mogą pełnić ważną funkcję przejściową, zanim odnawialne źródła energii wejdą do systemu na szeroką skalę. Trzecim filarem mają być właśnie one – paliwa przyszłości, które będą stanowić o konkurencyjności w następnych dekadach. W tym kontekście wiodącą rolę ma odgrywać właśnie wodór – dlatego Orlen rozwija partnerskie kontakty z samorządami w tym zakresie, tak by paliwo weszło do użytku w transporcie publicznym. Zdaniem prelegenta również przemysłowe użycie wodoru wkrótce przyspieszy. – Unijny pakiet Fit for 55 pewnie mocno przyspieszy wykorzystanie wodoru w przemyśle, szczególnie zielonego – ocenił. Dodał też, że Orlen bardzo poważnie traktuje offshore – dlatego ma w planie rozwijać energetykę na morzu do 1,2 GW mocy, a może i więcej, jeśli uda się otrzymać kolejne bałtyckie koncesje.