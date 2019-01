Jak poinformował dyrektor oddziału ARP w Mielcu Krzysztof Ślęzak, w ubiegłym roku wydanych zostało 32 zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie strefy oraz 8 decyzji o wsparciu.

- Inwestorzy zamierzają ponieść nakłady przekraczające 1,2 mld zł oraz stworzyć 683 nowe miejsca pracy. Deklarując jednocześnie utrzymanie zatrudnienia na poziomie ponad 6,5 tys. etatów – dodał Ślęzak.

Największą inwestycję planuje firma Olimp Laboratories. Polski producent suplementów diety zbuduje nowoczesne laboratoria, pracownie oraz linie produkcyjne dla nowych wyrobów spożywczych. Cała inwestycja to ponad 150 mln zł, co pozwoli na utworzenie co najmniej 40 nowych miejsc pracy.

Ok. 50 osób planują zatrudnić z kolei firmy BURY - producent wysokiej jakości urządzeń dla mobilnej komunikacji oraz WEISS.Solutions – firma specjalizująca się w tworzeniu linii produkcyjnych dla takich branż jak motoryzacyjna, kosmetyczna i farmaceutyczna. Ta ostatnia firma planuje budowę swojego zakładu produkcyjnego w Trzebownisku.

Ślęzak zaznaczył, że spośród wydanych przez ARP zezwoleń i decyzji zdecydowana większość dotyczy inwestycji, które powstaną na Podkarpaciu, bo aż 33.

- Jak wynika z deklaracji przyszłych inwestorów, na samym Podkarpaciu wartość projektów sięgnie 950 mln zł, co stanowi 80 proc. łącznej kwoty planowanej na inwestycje przez wszystkich przedsiębiorców. Ponadto swoją działalność planują rozwijać również przedsiębiorcy na Lubelszczyźnie, Pomorzu Zachodnim i Śląsku – powiedział.

Dyrektor mieleckiego oddziału ARP podkreślił, że prawie 75 proc. inwestorów, którzy otrzymali w 2018 r. zezwolenie bądź decyzję o wsparciu to firmy z polskim kapitałem. Pozostałe deklarują kapitał zagraniczny, w tym m.in. niemiecki, brytyjski, cypryjski, duński, izraelski i włoski.

Ślęzak przypomniał, że w ubiegłym roku zmieniły się przepisy dotyczące funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w całej Polsce. W ramach Polskiej Strefy Inwestycji przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego w związku z realizacją nowej inwestycji na terenie całego kraju.

- W związku z nowymi przepisami zmienił się obszar za jaki odpowiadamy. W naszym przypadku jest to 20 powiatów i 3 miasta na prawach powiatu na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. W ich obrębie jako zarządzający mielecką strefą wydajemy decyzje o wsparciu – zaznaczył.

Na obszarze, który podlega mieleckiemu oddziałowi ARP obowiązuje największy w UE poziom pomocy publicznej oraz okres ważności decyzji o wsparciu.