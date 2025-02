- Prowadzenie projektu badawczo-rozwojowego w konsorcjum przynosi wiele korzyści. Po pierwsze, umożliwia połączenie zasobów i wiedzy różnych organizacji, co znacząco zwiększa szanse na powodzenie prac. Po drugie, partnerzy konsorcjum mogą korzystać z unikalnych zasobów i infrastruktury, które mogą być niedostępne dla pojedynczych podmiotów. Wreszcie, partnerzy z różnych sektorów mogą dostarczyć cennych informacji na temat rynku, a to może być bardzo pomocne w lepszym dostosowaniu wyników projektu do potrzeb użytkowników końcowych – tłumaczy prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Ścieżka SMART

Konkurs Ścieżka SMART skierowany jest do konsorcjów, planujących realizację kompleksowych projektów z zakresu:

prac B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania - nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi lub technologii, możliwego do wdrożenia),

wdrożeń innowacji (wdrożenie wypracowanej innowacji w formie produktów lub procesów biznesowych w zakresie produkcji wyrobów lub usług),

rozwoju infrastruktury B+R (infrastruktura niezbędna do tworzenia innowacji),

internacjonalizacji (promocja zagraniczna produktów - wyrobów lub usług lub uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej oraz ich obronę w przypadku naruszenia),

rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem (doskonalenie i zdobywanie kwalifikacji, umiejętności oraz wiedzy zespołu projektowego),

cyfryzacji (inwestycje związane z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie zmierzających do cyfryzacji produkcji, procesów, jak i produktów, usług, modelu biznesowego oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa) oraz

zazieleniania działalności przedsiębiorstw (transformacja przedsiębiorstwa w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki w obiegu zamkniętym).

W przypadku realizacji projektu przez konsorcjum, w skład którego wchodzi duże przedsiębiorstwo lub organizacja badawcza wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować pierwszy z ww. elementów, tj. moduł prac B+R. W przypadku realizacji projektu przez konsorcjum, w skład którego nie wchodzi duże przedsiębiorstwo ani organizacja badawcza, wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować moduł prac B+R lub wdrożenia innowacji. Pozostałe moduły mają charakter fakultatywny.

Partnerzy w projekcie

O dofinansowanie mogą ubiegać się konsorcja, w skład których mogą wchodzić: duże przedsiębiorstwa lub duże przedsiębiorstwa i MŚP lub wyłącznie MŚP lub duże przedsiębiorstwa i organizacje badawcze lub organizacje pozarządowe lub MŚP i organizacje badawcze lub organizacje pozarządowe lub duże przedsiębiorstwa i MŚP oraz organizacje badawcze lub organizacje pozarządowe.

Wybór konsorcjantów musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, natomiast umowa konsorcjum powinna być zawarta najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Całkowity budżet konkursu to 1,3 mld zł, przy czym połowa tej kwoty przeznaczona jest na projekty realizowane przez konsorcja z udziałem dużego przedsiębiorstwa, a druga połowa na projekty realizowane przez konsorcja bez udziału dużego przedsiębiorstwa. Jednakże NCBR zastrzega sobie możliwość przesunięcia środków między pulami w przypadku niewykorzystania jednej z nich.

Nabór wniosków rozpoczął się 10 stycznia i potrwa do 28 marca 2025 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00).

Nabór Ścieżka SMART Projekty realizowane w konsorcjach realizowany jest w ramach Priorytetu I. Wsparcie dla przedsiębiorców programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie internetowej NCBR.

