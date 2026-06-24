Dziennik Gazeta Prawana logo

200 zł rabatu za świadectwo. Rusza wakacyjna promocja dla uczniów

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 16:36
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Zakończenie roku szkolnego
Pokaż świadectwo i zgarnij do 200 zł zniżki na wakacyjne zakupy/Shutterstock
Dla uczniów kończących rok szkolny 2025/2026 nadchodzi czas na wymierne korzyści płynące z całorocznej nauki. Już tradycyjnie sieć elektromarketów Media Expert ogłosiła powrót wakacyjnej akcji promocyjnej, w której dobre wyniki w nauce przekładają się na realną obniżkę cen sprzętu elektronicznego. Poniżej szczegóły.

Uczniowie dostaną rabat. Termin promocji

Akcja rusza w dniu zakończenia roku szkolnego, czyli 26 czerwca 2026 roku, i potrwa zaledwie kilka dni - do 30 czerwca 2026 roku. To doskonała okazja, aby wykorzystać swoje świadectwo jako "walutę" przy zakupach.

Superoferta na smartfon - rabat i ładowarka 100W w zestawie. 15 marca 2026 r. koniec promocji
Superoferta na smartfon - rabat i ładowarka 100W w zestawie. 15 marca 2026 r. koniec promocji

Promocja obejmuje uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy posiadają świadectwo wydane w 2026 roku. Aby skorzystać z oferty, wartość wybranych przez nas zakupów musi wynosić minimum 300 zł.

Ile można uzyskac rabatu?

Łączna kwota rabatu, jaką można uzyskać, wynosi maksymalnie 200 zł. Zniżka składa się z kwoty bazowej oraz bonusów za konkretne osiągnięcia. Każde okazanie świadectwa uprawnia do podstawowego rabatu w wysokości 20 zł. Za każdą ocenę bardzo dobrą otrzymasz 5 zł zniżki, natomiast za każdą ocenę celującą przysługuje 6 zł rabatu. Docenione jest również zachowanie ucznia - za ocenę bardzo dobrą przysługuje 5 zł, a za ocenę wzorową 6 zł.

Kluczowe ograniczenia

Warto pamiętać o zasadach, które regulują przebieg akcji:

  • Jedno świadectwo, jeden rabat: Dokument może zostać użyty tylko raz.
  • Brak łączenia świadectw: Rabaty nie sumują się z kilku różnych świadectw. Oznacza to, że zniżka przysługuje za oceny konkretnego ucznia na jednym dokumencie.
  • Realizacja: Akcja odbywa się w sklepach stacjonarnych- konieczne jest okazanie oryginału świadectwa.
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: uczeńwakacjeświadectworabat
Powiązane
Według biur podróży na Południe Europy to ulubiony kierunek na podróże na wakacje. Murowana pogoda, przystępne ceny i wysoka jakość wypoczynku.
Wakacje 2026: Polacy tłumnie ruszają na wakacje za granicę, z celem którym jest południowa Europa
Human,Brain,Numbers,Mathematical,Symbols,3d,Rendering,Banner.,International,Mathematics
Banalnie prosty QUIZ z matematyki. Na te pytania odpowie uczeń podstawówki
Błyskawiczny quiz z matematyki. Każdy może zdobyć 10/10. Nawet uczeń z ostatniej ławki
Błyskawiczny quiz z matematyki. Każdy może zdobyć 10/10. Nawet uczeń z ostatniej ławki
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

Zobacz wszystkie artykuły tego autora200 zł rabatu za świadectwo. Rusza wakacyjna promocja dla uczniów »
Zobacz
|
Nowy Seat Ibiza 2027 w wersji pięciodrzwiowej – dwa modele (czerwony i szary) zaparkowane w nadmorskim porcie na tle hiszpańskiego miasteczka
Oto nowy Seat za 69 900 zł. Jest ładny, oszczędny i lubi LPG
Zasadź zamiast lawendy. Kwitnie dłużej, pięknie pachnie i jest łatwiejsza w uprawie
Zasadź zamiast lawendy. Kwitnie dłużej, pięknie pachnie i jest łatwiejsza w uprawie
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
Tak wygląda nowy hit dla polskiej rodziny. Ma silnik 2.0 i wygodne wnętrze. Ile kosztuje?
Senior w samochodzie nowe przepisy dotyczące prawa jazdy i badań lekarskich
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła: Oto nowa granica wieku i zasady badań
Nowa Toyota Camry
Ma silnik 2.5 i spala 4,8 l na 100 km. Nowa Toyota trzęsie rynkiem. Jaka cena?
studia, student, uczelnia
Padł rekord w tegorocznej rekrutacji na studia. 45 osób na jedno miejsce
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj