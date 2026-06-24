Uczniowie dostaną rabat. Termin promocji

Akcja rusza w dniu zakończenia roku szkolnego, czyli 26 czerwca 2026 roku, i potrwa zaledwie kilka dni - do 30 czerwca 2026 roku. To doskonała okazja, aby wykorzystać swoje świadectwo jako "walutę" przy zakupach.

Promocja obejmuje uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy posiadają świadectwo wydane w 2026 roku. Aby skorzystać z oferty, wartość wybranych przez nas zakupów musi wynosić minimum 300 zł.

Ile można uzyskac rabatu?

Łączna kwota rabatu, jaką można uzyskać, wynosi maksymalnie 200 zł. Zniżka składa się z kwoty bazowej oraz bonusów za konkretne osiągnięcia. Każde okazanie świadectwa uprawnia do podstawowego rabatu w wysokości 20 zł. Za każdą ocenę bardzo dobrą otrzymasz 5 zł zniżki, natomiast za każdą ocenę celującą przysługuje 6 zł rabatu. Docenione jest również zachowanie ucznia - za ocenę bardzo dobrą przysługuje 5 zł, a za ocenę wzorową 6 zł.

Kluczowe ograniczenia

Warto pamiętać o zasadach, które regulują przebieg akcji: