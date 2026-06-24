Uczniowie dostaną rabat. Termin promocji
Akcja rusza w dniu zakończenia roku szkolnego, czyli 26 czerwca 2026 roku, i potrwa zaledwie kilka dni - do 30 czerwca 2026 roku. To doskonała okazja, aby wykorzystać swoje świadectwo jako "walutę" przy zakupach.
Promocja obejmuje uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy posiadają świadectwo wydane w 2026 roku. Aby skorzystać z oferty, wartość wybranych przez nas zakupów musi wynosić minimum 300 zł.
Ile można uzyskac rabatu?
Łączna kwota rabatu, jaką można uzyskać, wynosi maksymalnie 200 zł. Zniżka składa się z kwoty bazowej oraz bonusów za konkretne osiągnięcia. Każde okazanie świadectwa uprawnia do podstawowego rabatu w wysokości 20 zł. Za każdą ocenę bardzo dobrą otrzymasz 5 zł zniżki, natomiast za każdą ocenę celującą przysługuje 6 zł rabatu. Docenione jest również zachowanie ucznia - za ocenę bardzo dobrą przysługuje 5 zł, a za ocenę wzorową 6 zł.
Kluczowe ograniczenia
Warto pamiętać o zasadach, które regulują przebieg akcji:
- Jedno świadectwo, jeden rabat: Dokument może zostać użyty tylko raz.
- Brak łączenia świadectw: Rabaty nie sumują się z kilku różnych świadectw. Oznacza to, że zniżka przysługuje za oceny konkretnego ucznia na jednym dokumencie.
- Realizacja: Akcja odbywa się w sklepach stacjonarnych- konieczne jest okazanie oryginału świadectwa.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.