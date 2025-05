Co miesiąc dodatkowe 272 zł do emerytury. Dla kogo ten dożywotni dodatek?

Emeryci mają możliwość otrzymania dodatkowego świadczenia do swojej emerytury, które od 1 marca wynosi 272 złote miesięcznie. Mowa o tak zwanym świadczeniu ratowniczym.

Dla kogo świadczenie ratownicze?

Pieniądze te są wypłacane wyłącznie osobom, które w przeszłości pracowały w dwóch konkretnych grupach zawodowych: dotyczy to członków Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) oraz ratowników górskich. Prawo do tego dodatku przysługuje po spełnieniu określonych warunków dotyczących wieku (65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet) oraz stażu pracy (minimum 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet), potwierdzonego udziałem w działaniach ratowniczych co najmniej raz w roku.

Tak więc dodatek ten przysługuje emerytom, którzy pracowali jako ratownicy górscy lub strażacy ochotnicy. Warunkiem jego otrzymania jest wylegitymowanie się odpowiednio długim stażem pracy oraz udokumentowanie udziału w działaniach ratowniczych. Świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zazwyczaj do 15. dnia każdego miesiąca, na wniosek złożony u właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

Ile wynosi świadczenie ratownicze w 2025 roku?

Obecnie obowiązuje wyższa kwota dożywotniego dodatku do emerytury, znanego jako świadczenie ratownicze. Od 1 marca wynosi 272 złote miesięcznie.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać świadczenie ratownicze?

Od 2025 roku wprowadzono nowe zasady przyznawania tego świadczenia. Zmodyfikowano między innymi definicję działań ratowniczych, włączając w nią szkolenia i ćwiczenia. Zniesiono również wymóg zachowania ciągłości w wysłudze lat.

Świadczenie ratownicze jest wypłacane po spełnieniu kryteriów wieku i stażu pracy w Ochotniczej Straży Pożarnej lub ratownictwie górskim. Wymagany staż i wiek to:

dla mężczyzn: 65 lat życia i 25 lat stażu,

dla kobiet: 60 lat życia i 20 lat stażu.

Wniosek o świadczenie ratownicze

Aby ubiegać się o wspomniany dodatek do emerytury, wniosek należy złożyć u komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Do wniosku trzeba dołączyć specjalne, dodatkowe pismo. Przyznanie świadczenia ratowniczego uwarunkowane jest potwierdzeniem wykonywania pracy jako strażak lub ratownik przed datą 31 grudnia 2011 roku. Potwierdzenie to odbywa się na podstawie pisemnego oświadczenia podpisanego przez trzy osoby. Ważne jest, aby jedna z tych osób była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej.

Płatności świadczenia ratowniczego realizowane są przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zasadniczo środki te są wysyłane do beneficjentów zazwyczaj do 15. dnia każdego miesiąca. W bieżącym roku 15 maja przypada na czwartek, co oznacza, że w maju świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej do połowy tygodnia następującego po tym dniu.