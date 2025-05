Kiedy ponowne przeliczenie emerytury najbardziej się opłaca?

Na wysokość emerytury wpływa wiele czynników, których zmiana w różnych życiowych sytuacjach może nastąpić. Dlatego opcja ponownego przeliczenia emerytury jest korzystna dla licznej grupy seniorów. Kiedy warto złożyć wniosek o przeliczenie?

Reklama

Kto może się starać o ponowne przeliczenie emerytury?

O ponowne przeliczenie emerytury może ubiegać się każda osoba pobierająca już to świadczenie. W przypadku emerytów urodzonych po 1 stycznia 1949 roku wysokość świadczenia ustalana jest według nowych zasad, na podstawie tablice średniego dalszego trwania życia ogłaszane co roku przez Główny Urząd Statystyczny. Seniorzy urodzeni przed tą datą objęci są odmiennym systemem wyliczeń, co jednak nie wyklucza możliwości ponownego przeliczenia ich emerytury. Podobnie jak w przypadku nowszego systemu, w pewnych okolicznościach może się to okazać korzystne.

Reklama

Kiedy ponowne przeliczenie emerytury się opłaca?

Ponowne przeliczenie wysokości emerytury może być korzystne w określonych sytuacjach. Warto rozważyć złożenie wniosku, gdy:

po przyznaniu świadczenia emeryt pracował lub opłacał składki na ubezpieczenie społeczne;

emeryt posiada nowe dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia nieuwzględnione dotychczas;

emeryt uzyskał dodatkowe dokumenty dotyczące zarobków z lat poprzedzających przejście na emeryturę lub dochodów uzyskanych już na emeryturze;

emerytka opiekowała się dziećmi przed 1999 rokiem, czyli w okresie, gdy wliczanie lat opieki do kapitału początkowego było mniej korzystne. Wspomniane okoliczności często prowadzą do podwyższenia kwoty świadczenia.

Kiedy ponowne przeliczenie emerytury się nie opłaca?

Choć każdy ma prawo złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury, nie zawsze przyniesie to pozytywne skutki. Należy mieć na uwadze, że wskaźnik przewidywanej długości życia, kluczowy dla obliczeń wysokości świadczenia, systematycznie wzrasta (według danych GUS). Oznacza to, że zgromadzony przez emeryta kapitał jest dzielony przez większą liczbę miesięcy, co teoretycznie mogłoby skutkować obniżeniem kwoty emerytury po przeliczeniu. Jeśli jedyną przesłanką do złożenia wniosku jest nadzieja na wzrost świadczenia spowodowany zmianą w tabelach GUS, przeliczenie może nie być korzystne. Nie ma jednak powodu do obaw – nawet jeśli wyliczenia okażą się mniej korzystne, ZUS nie obniży dotychczasowej kwoty emerytury i będzie wypłacał świadczenie w pierwotnej wysokości.

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury

Aby złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury, należy wypełnić formularz ERPO. Jest on dostępny zarówno na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i w jego terenowych oddziałach. Do wypełnionego wniosku warto dołączyć wszelkie nowe dokumenty, które mogą mieć wpływ na wysokość świadczenia. Gotowy wniosek można złożyć osobiście w wybranej placówce ZUS, wysłać pocztą lub przesłać elektronicznie przez platformę PUE ZUS/eZUS. Po otrzymaniu wniosku ZUS dokonuje analizy i wydaje stosowną decyzję. Rozpatrzenie sprawy może potrwać do kilku tygodni, dlatego wymagana jest cierpliwość.

Polecamy kompleksowy poradnik "Kodeks pracy 2025"