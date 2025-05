Druga waloryzacja emerytur w Polsce w 2025 roku. Taka inflacja wystarczy, aby seniorzy mogli otrzymać wyższe świadczenia

W 2025 roku miała już miejsce jedna waloryzacja emerytur, w wyniku której minimalna emerytura wzrosła z 1780,96 zł do 1878,91 zł. Niewykluczone, że w drugiej połowie 2025 roku przeprowadzona zostanie druga waloryzacja. Dwie podwyżki emerytur były obietnicą wyborczą obecnego rządu z 2023 roku. Decyzję o drugiej waloryzacji w 2025 roku rząd Donalda Tuska podjął we wrześniu 2024 roku. Obecnie ponownie pojawiają się informacje o możliwej podwyżce ze względu na utrzymującą się wysoką inflację.

Reklama

Druga waloryzacja emerytur w 2025 roku w Polsce a poziom inflacji

Jednym ze 100 zobowiązań Koalicji Obywatelskiej na pierwsze 100 dni ich rządów było wprowadzenie drugiej waloryzacji emerytur. Jednak we wrześniu 2024 roku rząd Donalda Tuska nie zaakceptował projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach, który przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zamiast tego ogłoszono, że rząd powróci do tej idei, jeśli inflacja przekroczy 5 proc.

Druga waloryzacja emerytur w 2025 roku

Reklama

Wcześniej planowano, że druga waloryzacja emerytur nastąpi we wrześniu, jeśli czerwcowa inflacja osiągnie 5 proc. Ostatecznie jednak zmieniono koncepcję i druga waloryzacja miałaby być wprowadzona, gdy średnia inflacja z pierwszego półrocza (od stycznia do czerwca) wyniesie 5 proc. Wstępne dane GUS wskazują, że inflacja w marcu 2025 roku wyniosła 4,9 proc., co jest pozytywnym zaskoczeniem, gdyż prognozowano, że przekroczy 5 proc. Należy jednak pamiętać, że to tylko szybki odczyt, który zostanie zweryfikowany pełnymi danymi w połowie kwietnia.

Po spadku inflacji do 2 proc. w marcu 2024 roku, jej poziom systematycznie rósł, osiągając 5 proc. w październiku 2024 i 5,3 proc. w styczniu 2025. Mimo pewnych spadków w kolejnych miesiącach, inflacja utrzymuje się blisko progu, który mógłby uruchomić drugą waloryzację emerytur.

Kiedy dowiemy się, czy będzie druga waloryzacja emerytur w 2025 roku w Polsce?

Decydujący dla ewentualnej drugiej waloryzacji emerytur i świadczeń będzie czerwiec 2025 roku. To od poziomu inflacji w tym miesiącu (liczonej za okres styczeń-czerwiec) zależy, czy we wrześniu zostanie przeprowadzona druga podwyżka emerytur.

Minister ds. senioralnych, Marzena Okła-Drewnowicz, w rozmowie z "Faktem" zaznaczyła, że jeśli czerwcowy wskaźnik inflacji potwierdzi konieczność drugiej waloryzacji, rząd będzie miał dwa miesiące na przygotowanie i uchwalenie odpowiednich przepisów, aby mogła ona wejść w życie we wrześniu. Minister podkreśliła, że proces ten jest dobrze zaplanowany. Warto przypomnieć, że po przeprowadzonej w 2025 roku waloryzacji świadczeń emerytalnych, najniższa emerytura wzrosła do 1878,91 zł brutto, co daje w przybliżeniu 1709,81 zł "na rękę".