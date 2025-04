Zastanawiasz się, czy powinieneś złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury? Okazuje się, że emerytura już przyznana to nie zawsze ostateczna wysokość świadczenia. W wielu przypadkach emeryci mogą złożyć do ZUS wniosek o ponowne przeliczenie emerytury, co może skutkować jej podwyższeniem. Sprawdź, kto może złożyć taki wniosek, kiedy warto to zrobić i jak wygląda procedura. Kiedy i jak złożyć wniosek ERPO?