Od czego zależy wysokość emerytury?

Wysokość emerytury zależy od stosunku zgromadzonego kapitału emerytalnego do średniej długości życia, która jest szacowana przez Główny Urząd Statystyczny. Wysokość przyszłej emerytury zależy od trzech głównych czynników:

Kapitału początkowego: kwoty ustalonej na początku okresu ubezpieczenia, która stanowi punkt wyjścia do obliczeń.

kwoty ustalonej na początku okresu ubezpieczenia, która stanowi punkt wyjścia do obliczeń. Składek emerytalnych: regularnych wpłat odprowadzanych przez pracownika i pracodawcę, które są podstawą do zbudowania kapitału emerytalnego.

regularnych wpłat odprowadzanych przez pracownika i pracodawcę, które są podstawą do zbudowania kapitału emerytalnego. Zwaloryzowanych środków na subkoncie: kwoty zgromadzonych na indywidualnym koncie w ZUS, które są okresowo waloryzowane, czyli powiększane o odsetki.

Wysokość emerytury, którą otrzymamy, zależy od wielu czynników, takich jak nasz wiek, kiedy zdecydujemy się przejść na emeryturę, ile lat jeszcze możemy żyć, ile pieniędzy udało nam się zgromadzić na koncie w ZUS oraz jak długo opłacaliśmy składki. Aby oszacować, ile mniej więcej otrzymamy, możemy skorzystać z kalkulatora emerytalnego dostępnego na stronie ZUS. Jednak pamiętajmy, że wynik, który uzyskamy, to tylko szacunek i rzeczywista wysokość emerytury może się nieco różnić.

Minimalna emerytura

Aby móc przejść na emeryturę w Polsce, trzeba nie tylko osiągnąć odpowiedni wiek (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn), ale także przepracować określoną liczbę lat. Obecnie wymagany staż pracy to 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Osoby spełniające te warunki mogą liczyć na minimalną emeryturę w wysokości 1783,82 zł brutto, czyli około 1623,28 zł na rękę. Od 1 marca 2024 roku minimalna emerytura wynosi 1780,96 zł brutto, pod warunkiem spełnienia wszystkich formalnych wymagań dotyczących wieku i stażu pracy. Świadczenie netto, czyli "na rękę", to około 1620,65 zł i na tyle mogą liczyć emeryci otrzymujący minimalną kwotę. W 2025 roku minimalne świadczenie wzrośnie z 1780,96 zł do 1884,61 zł brutto, czyli około 1620 zł netto.

Tyle trzeba zarabiać, żeby mieć 4 tys. zł emerytury

Obecnie minimalna emerytura to zaledwie 1623 zł na rękę, podczas gdy minimalna pensja wynosi 4666 zł. To ogromna różnica, która pokazuje, jak trudno jest utrzymać się za minimalną emeryturę. Aby osiągnąć świadczenie zbliżone do obecnej płacy minimalnej, czyli około 4000 zł, trzeba przez całe życie zawodowe zarabiać znacznie więcej. Dokładną kwotę można obliczyć za pomocą specjalnego kalkulatora dostępnego na stronie ZUS. Wystarczy podać swoje zarobki, wiek i planowany termin przejścia na emeryturę, a kalkulator oszacuje wysokość przyszłej emerytury.

Aby móc liczyć na emeryturę w wysokości 4 tysięcy złotych, trzeba przez całe życie zawodowe zarabiać znacznie więcej niż najniższą krajową. Jak wynika z obliczeń, 40-letni mężczyzna musiałby miesięcznie przynosić do domu ponad 9 tysięcy złotych, by po przejściu na emeryturę w wieku 65 lat otrzymywać taką właśnie kwotę. Kobiety mają pod tym względem jeszcze mniej szczęścia – one powinny zarabiać ponad 11 tysięcy złotych miesięcznie. Wysokość emerytury zależy przede wszystkim od tego, ile zarabialiśmy przez lata pracy oraz jak długo pracowaliśmy.