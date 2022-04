Czternaste emerytury mają być przyznane na innych zasadach niż przed rokiem. Rząd przymierza się do podniesienia progu dochodowego, a także do tego, by zwolnić "14" z podatku – donosi Fakt.

Filary bez zmian

Modyfikacja programu

Zwolnienie z podatku Reklama Fakt pisze w poniedziałkowym wydaniu, że rząd pierwotnie planował, iż "14" będą tylko jednorazowe. Zmienił jednak zdanie i ogłosił, że "w 2022 r. portfele seniorów zostaną zasilone taką jedną dodatkową wypłatą". Filary bez zmian Będą "czternaste emerytury". Minister ujawnia termin wypłat Zobacz również Gazeta wskazuje, że filary planu mają być takie same jak w zeszłym roku: maksymalna "14" wyniesie tyle co minimalna emerytura (1338,44 zł brutto); będzie też obowiązywać próg dochodowy, po przekroczeniu którego świadczenie będzie zmniejszane na zasadzie "złotówka za złotówkę". Reklama Modyfikacja programu "Fakt" podaje, że program ma zostać jednak zmodyfikowany. Z ustaleń gazety wynika, że rząd rozważa podniesie progu dochodowego. "W 2021 r. emeryci i renciści mający do 2900 zł brutto dostawali czternastkę w maksymalnej kwocie, potem była zmniejszana. Teraz próg ma wynieść 3000 zł. To sprawi, że prawo do +14+ będą mieć seniorzy, których emerytura lub renta nie przekroczy 4338,44 zł brutto" - wyjaśnia. Zwolnienie z podatku "Fakt" ustalił także, że rozważane jest również zwolnienie czternastek z podatku. Podaje, że "czternastka" bez podatku w maksymalnej kwocie wyniesie 1217,98 zł na rękę. Wypłaty zaplanowano - zdaniem gazety - na październiki listopad. Piotr Kozłowski Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję