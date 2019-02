Sytuacja, w której odmawia się wydania stalinowskiego zbrodniarza, który ma na koncie wyroki śmierci, któremu jasno udowodniono zbrodnie przeciwko ludzkości, które nie podlegają przedawnieniu, to jest sytuacja bezprecedensowa - twierdzi wiceminister spraw zagranicznych w rozmowie z Radiem ZET. Jak dodaje, argumenty związane z przedawnieniem sprawy są nie do zaakceptowania.

Reakcja w tej sprawie musi być zdecydowana - uważa Szymon Szynkowski vel Sęk.

Wiceszef polskiej dyplomacji zapowiada w Gościu Radia ZET: - Nasz departament prawno-traktatowy w MSZ w tej chwili kończy analizę tej kwestii. Takie pierwsze podsumowanie zostanie przedstawione władzom szwedzkim. Natomiast jeśli będziemy już mieli pełną analizę z opcjami podjęcia różnych działań, będziemy te działania podejmować.

To, że zbrodnie przeciwko ludzkości nie przedawniają się to podstawa prawa międzynarodowego. Powiedzmy sobie jasno – Stefan Michnik to stalinowski zbrodniarz, który miał na sumieniu ludzkie życia – mówi Szynkowski vel Sęk. Jego zdaniem nie można bagatelizować sprawy ze względu na podeszły wiek Stefana Michnika.

Jeśli uznajemy, że tak sprawy zostawiamy, bo wszystko się przedawniło, to chyba coś jest nie tak – twierdzi gość Radia ZET.