Nowy urlop macierzyński 2025 to jedna z najważniejszych zmian w Kodeksie pracy w tym roku. Od marca rodzice wcześniaków oraz dzieci wymagających hospitalizacji mogą skorzystać z nowego rodzaju urlopu. W szczególnych przypadkach wydłuży on urlop macierzyński nawet o 15 tygodni – z pełnym wynagrodzeniem. W artykule wszystko co musisz wiedzieć o nowym urlopie macierzyńskim.