Zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem przysługującym osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Może to być zarówno członek rodziny zmarłego, jak i inny podmiot, np. pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, czy osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego. Świadczenie to obejmuje przypadki śmierci:

osoby ubezpieczonej,osoby pobierającej emeryturę lub rentę,osoby, która spełniała warunki do uzyskania emerytury lub renty,członka rodziny osoby ubezpieczonej lub uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych.

Zasiłek pogrzebowy. Rewolucyjne zmiany od 2026 roku. Sprawdź, ile wyniesie

Od 1 marca 2011 r. wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4 tys. zł. W przypadku, gdy koszty pogrzebu zostały pokryte przez instytucje, takie jak gmina czy dom pomocy społecznej, zasiłek jest wypłacany w wysokości udokumentowanych kosztów, ale nie wyższej niż 4 tys. zł. Gdy koszty poniosło więcej osób lub podmiotów, zasiłek jest dzielony proporcjonalnie.

Zdaniem wielu ekspertów oraz przedstawicieli związków zawodowych, obecna kwota świadczenia jest niewystarczająca, by pokryć pełne koszty pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy. Planowane zmiany od 2026 roku

W maju 2024 r. do konsultacji trafił projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który przewiduje znaczące zmiany w zakresie zasiłku pogrzebowego:

Od 2026 r. wysokość świadczenia ma wzrosnąć do 7 tys. zł.Zasiłek będzie podlegał corocznej waloryzacji, począwszy od 1 marca 2027 r.Wprowadzone zostaną również szczegółowe zasady przyznawania dodatkowego zasiłku celowego, który ma wspierać osoby ponoszące wyjątkowo wysokie koszty pochówku.

Nowe świadczenie – zasiłek celowy

Zgodnie z projektem, osoby, które poniosły szczególne, nieprzewidziane koszty pogrzebu, będą mogły ubiegać się o zasiłek celowy w wysokości do 2 tys. zł. Świadczenie to ma być dodatkiem do podstawowego zasiłku pogrzebowego i przyznawane w sytuacjach, gdy koszty przewyższają kwotę bazowego świadczenia lub gdy nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

Łączna kwota wsparcia od 2026 roku

Jeśli projekt wejdzie w życie, w 2026 r. osoby, które skorzystają zarówno z zasiłku pogrzebowego, jak i zasiłku celowego, będą mogły otrzymać łącznie nawet 9 tys. zł. To istotna zmiana, która ma na celu dostosowanie wysokości świadczeń do realiów ekonomicznych.

Aktualnie projekt ustawy został skierowany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów.

