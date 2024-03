Minister klimatu Paulina Hennig-Kloska nie sprecyzowała formy wsparcia. Na dziś (do końca czerwca) jest to druga edycja dodatku osłonowego, która trwa do końca czerwca 2024 r. Czy rząd zaproponuje trzecią edycję dodatku osłonowego? Od 1 lipca 2024 r. Dla samotnie żyjących emerytów, czy wielodzietnych rodzin o niskich dochodach?

Dobrze będzie, gdy podwyżka wydatków na prąd nie przekroczy 360 zł rocznie

Chciałabym, by miesięczny rachunek za prąd dla gospodarstwa domowego nie wzrósł o więcej niż 30 zł - to słowa minister klimatu Paulina Hennig-Kloska. Dodała, że po uwolnieniu cen z końcem czerwca 2024 r., dodatkową pomocą państwa może być objętych nawet 4,5 mln gospodarstw domowych.

Jednocześnie Hennig- Klsoka powiedziała, żeby "nie straszyć" ryzykiem gwałtownego wzrostu cen prądu.

Koniec zamrożenia cen prądu - o ile podwyżki w 2024 r.?

Rząd rozważa:

Od 1 lipca 2024 r. dla niektórych gospodarstw domowych ceny prądu mogą być "częściowo zamrożone, bo rysujemy różne scenariusze". " Są gospodarstwa, które muszą być objęte pomocą państwa, bo dla nich już dziś - nawet te ceny mrożone - są problemem". Minister wskazała m.in. samotnie żyjących emerytów, czy wielodzietne rodziny o niskich dochodach.

Ile wynosi dodatek osłonowy w 2024 r.

Nie wiemy, czy rząd zaproponuje kontynuację programu "Dodatek osłonowy". Byłoby to logiczne bo:

mamy gotową ustawę o dodatku osłonowym z 2021 r., sprawdzoną w działaniu w 2022 r. i znowelizowaną w 2023 r.

w ustawie są kryteria dochodowe - pomoc jest tylko dla osób, którym grozi "ubóstwo energetyczne"

MOPS i GOPS są doświadczone w obsłudze świadczenia, a Polacy nauczyli się składać wnioski o dodatek osłonowy.

Do końca czerwca świadczenia ma taką wartość:

1) 228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego (w 2022 r. wypłacano 400 zł);

2)343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób (poprzednio 600 zł);

3) 486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób (poprzednio 850 zł);

4)657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób (poprzednio 1150 zł).

Ile wynosi podwyższony dodatek osłonowy w 2024 r.?

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy:

286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego (w 2022 r. i 2023 r. było 500 zł) ;

dla gospodarstwa domowego jednoosobowego ; 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób (w 2022 r. i 2023 r. było 750 zł) ;

dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób ; 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób (w 2022 r. i 2023 r. było 1062,50 zł) ;

dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób ; 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób (w 2022 r. i 2023 r. było 1437,50 zł).

To dla osób korzystających z ogrzewania domów węglem.

Bardzo korzystna sytuacja - dochody bierze się z 2022 r. a nie z 2023 r.!

Została zwaloryzowana wartość dodatku osłonowego, choć jednocześnie wypłacany jest tylko za połowę 2024 roku Przyznanie dodatku jest zależne od dochodów - masz za wysokie, dodatek jest coraz mniejszy. I dochody nie są zwaloryzowane.

Są dwa limity:

1) 1500 zł na osobę dla rodziny i

2) 2100 zł dla osoby samotnej.

UWAGA!

1) 1500 zł i 2100 zł to są kwoty netto,

2) dochody bierzemy z 2022 roku, a nie z 2023 r., kiedy wiele osób dostało podwyżki.

Więcej o dochodach we wniosku o dodatek osłonowy w poniższym artykule Infor.pl:

Dodatek osłonowy - jak złożyć wniosek przez ePUAP

Wskazówki: Co musisz zrobić, aby podpisać podpisem zaufanym dokument PDF, który nie ma podpisu (gov.pl):

Przygotuj dokument PDF ( plik ), który chcesz podpisać .

( ), chcesz . Kliknij przycisk Podpisz lub sprawdź dokument PDF .

. Dodaj z dysku lokalnego dokument PDF (plik) – kliknij Wybierz dokument z dysku albo przeciągnij plik myszką.

albo przeciągnij plik myszką. Po poprawnym dodaniu dokumentu, kliknij przycisk Podpisz .

. Gdy otworzy się strona profilu zaufanego, zaloguj się na swoje konto (jeżeli twój profil zaufany był założony przez bankowość elektroniczną, przy logowaniu wybierz logotyp swojego banku).

Kliknij Podpisz podpisem zaufanym i postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie.

i postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie. Wskaż miejsce, w którym chcesz przystawić stempel (to jest graficzne odwzorowanie twojego podpisu).

System wygeneruje nowy plik PDF, w którym zawarty będzie twój podpis.

Kliknij Pobierz, aby zapisać podpisany dokument PDF na dysku lokalnym.

Źródło: Polsat News, Infor.pl, informacje własne