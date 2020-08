.Zamiast tego młodzi rodzice muszą do wniosku dołączyć dodatkowe oświadczenie, w którym podają swoje dochody. Problem w tym, że część z nich może o tym nie wiedzieć lub samodzielnie nieprawidłowo wyliczyć kwotę dochodu. To zaś może oznaczać dodatkowe problemy, włącznie ze zwrotem pobranych pieniędzy. Aby tego uniknąć, rodzice mogą udać się do swojego urzędu skarbowego i uzyskać odpowiednie zaświadczenie o dochodzie, ale z uwagi na panującą epidemię nie jest to zalecane. Dlatego to ośrodki pomocy społecznej będą występować do fiskusa o dane o dochodach takich osób.

