Czy Wielki Piątek 2025 będzie dniem wolnym od pracy?

W Polsce Wielki Piątek nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Oznacza to, że 18 kwietnia 2025 roku większość pracowników będzie musiała iść pracy. W przeszłości pojawiały się propozycje, aby zrobić ten dzień wolnym. Chodzi o projekt ustawy, który wpłynął 5 grudnia 2018 roku do Sejmu, jednak do dziś nie został on wprowadzony w życie.

Kto nie musi iść do pracy w Wielki Piątek 2025?

Mimo braku ustawowego wolnego, niektórzy pracodawcy decydują się na wprowadzenie dnia wolnego w Wielki Piątek w ramach wewnętrznych regulacji. Szczególnie te o kapitale zagranicznym lub z branży korporacyjnej. To taki dodatkowy benefit dla pracowników. Ponadto, w ten sposób pracodawcy często budują pozytywny wizerunek firmy na zewnątrz. Dlatego, jeśli chcesz wiedzieć, czy masz wolne w Wielki Piątek 18 kwietnia, zapukaj do działu kadr lub przełożonego i zapytaj czy pracodawca nie planuje udzielenia wolnego w tym dniu.

Urzędnicy nie idą do pracy w Wielki Piątek?

Do pracy w Wielki Piątek nie muszą iść urzędnicy i pracownicy sektora publicznego. W niektórych instytucjach państwowych i samorządowych (np. urzędnicy) mogą mieć skrócony dzień pracy lub nawet wolny, ale nie jest to regułą.

Święta Wielkanocne 2025 - szkoły i uczelnie też mają wolny piątek?

W wielu placówkach Wielki Piątek jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, ale to zależy od decyzji administracji szkolnej.

Czy sklepy są otwarte w Wielki Piątek 2025?

Wielki Piątek nie jest w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy. Oznacza to, że sklepy, supermarkety i galerie handlowe będą otwarte tego dnia zgodnie ze standardowymi godzinami pracy.

Dni wolne od pracy w 2025 roku

W 2025 roku w Polsce obowiązują następujące dni ustawowo wolne od pracy: