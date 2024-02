W Unii Europejskiej duża część dorosłych mieszkańców, bo aż 27 procent - czyli około 101 milionów osób - ma jakąś formę niepełnosprawności.

To oznacza, że jedna na cztery osoby dorosłe w UE może napotykać na codzienne trudności związane z niepełnosprawnością. Dodatkowo, osoby te częściej doświadczają ubóstwa i wykluczenia społecznego w porównaniu z osobami w pełni sprawnymi. Na przykład, w 2022 roku niemal 29 procent osób z niepełnosprawnościami żyło w trudnych warunkach, nie mogąc sobie pozwolić nawet na tygodniowy urlop w roku.

Dwie karty z ułatwieniami dla osób z niepełnosprawnościami

Jak czytamy na portalu Infor.pl, w odpowiedzi na te wyzwania rządy krajów UE i instytucje europejskie wprowadzają różnorodne inicjatywy, mające na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Jednym z najnowszych działań jest wprowadzenie europejskiej karty osoby z niepełnosprawnością oraz europejskiej karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami.

Karty te mają być wydawane zarówno w formie fizycznej, jak i cyfrowej przez odpowiednie organy krajowe i będą uznawane we wszystkich krajach UE jako oficjalny dowód niepełnosprawności. Dzięki temu osoby z niepełnosprawnościami będą mogły łatwiej korzystać z różnych udogodnień i usług, takich jak zniżki czy priorytetowy dostęp, podczas podróży po Unii.

Dodatkowo, w ramach nowych regulacji, państwa członkowskie zobowiązane są do poszerzenia stosowania tych kart, tak aby obejmowały one również dłuższe pobyty, na przykład w ramach programów mobilności. Co więcej, karty te będą wydawane i odnawiane bezpłatnie, chyba że dojdzie do ich utraty lub uszkodzenia. Na karcie znajdzie się również litera "A", jeśli osoba wymaga większego wsparcia, a także kod QR, który pomoże zapobiegać oszustwom.

Kilka lat na wdrożenie przepisów

Unia Europejska podjęła działania, aby finalizować i wdrożyć te przepisy. Negocjacje zakończyły się sukcesem, a teraz tekst dyrektywy przechodzi przez procesy formalne. Państwa członkowskie będą miały około 2,5 roku na dostosowanie się do nowych przepisów i 3,5 roku na ich wdrożenie.

W całym procesie ważną rolę odgrywają organizacje reprezentujące osoby z niepełnosprawnościami, które uczestniczą w ocenie i wdrażaniu nowych kart.

Wprowadzenie europejskiej karty osoby z niepełnosprawnością i karty parkingowej to ważny krok w kierunku zwiększenia dostępności i równości w Unii Europejskiej dla osób z niepełnosprawnościami. Ma to na celu ułatwienie im życia i podróżowania po UE, zapewniając jednocześnie ochronę przed dyskryminacją i oszustwami.