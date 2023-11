Praca w IT. Zmiana trendów na rynku pracy dla programistów

W 2023 roku trudniej jest znaleźć pracę w IT niż jeszcze rok temu - tak uważa ponad 47 proc. kandydatów. Raport "Candidate experience w IT" przygotowała firma No Fluff Jobs we współpracy ze Square One Poland.

Problemy ma szczególnie duża część początkujących w branży. 42 proc. najmniej doświadczonych kandydatów rzadko dostaje informację zwrotną po rozmowie rekrutacyjnej. Wynika z tego, że pracodawcy stawiają na specjalistów z większym doświadczeniem.

Nie są to dobre wiadomości dla tych, którzy myślą o przebranżowieniu. A tych jest coraz więcej - ponad połowa Polaków, którzy chcą zmienić branżę, wybiera sektor IT.

Praca w IT. Kandydatom brakuje kompetencji

Z raportu płyną też inne niepokojące wnioski. Wiele osób ubiegających się o pracę w IT nie spełnia wymagań określonych przez pracodawcę, a mimo to aplikuje.

57 proc. osób zdarzyło się aplikować na stanowisko wymagające wyższych kwalifikacji niż posiadają, a 52 proc. kandydowało spełniając tylko połowę wymagań. Prawie połowa ubiegała się o pracę wymagającą znajomości technologii lub języka, którego dobrze nie znają. Jedna czwarta wysłała ofertę spełniając jedynie małą część wymagań.

- To może świadczyć o niewystarczającej liczbie ofert dla osób na początku kariery, a także o tym, że kandydaci i kandydatki świadomie próbują swoich sił i liczą na elastyczność zatrudniających – uważa Magdalena Gawłowska-Bujok, COO w No Fluff Job.

Zarobki w IT. Oczekiwania kandydatów

Duże wymagania mają również kandydaci do pracy w IT. Są świadomi swojej wartości. Zarobki w branży IT są jednymi z najwyższych oferowanych na rynku pracy w Polsce. Kwoty wynagrodzeń podane w ogłoszeniach są oczekiwanym przez kandydatów standardem. Wielu z nich nie rozpatruje nawet ofert, które ich nie zawierają. Transparentność wynagrodzeń jest priorytetem dla 64 proc. aplikujących. A zdaniem 80 proc. ankietowanych tego elementu najczęściej brakuje w ogłoszeniach.

Z punktu widzenia poszukujących pracy decydujące o wyborze oferty są informacje dotyczące technologii, z których korzysta firma (70 proc.). Kluczowe są również opinie o pracodawcy w sieci, profil działalności firmy i kultura organizacyjna.

- Choć w ostatnich latach rynek rekrutacji IT przyniósł wiele zaskoczeń i zwrotów akcji, oczekiwania kandydatów i kandydatek IT pozostają bez zmian. Informacja o wysokości wynagrodzenia jest wciąż elementem ogłoszenia, którego najczęściej brakuje aplikującym. Co więcej, aż 45,5 proc. badanych deklaruje, że nie wysyła CV na oferty bez widełek wynagrodzenia. Mamy nadzieję, że firmy, które wahają się, czy transparentność się opłaca, zobaczą, że zatajając zarobki, już na starcie tracą prawie połowę talentów, na co w dobie luki kadrowej nie mogą sobie pozwolić – komentuje wyniki raportu Magdalena Gawłowska-Bujok, COO w No Fluff Jobs.