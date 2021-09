Obecnie przepustkę sanitarną muszą posiadać wszyscy pracownicy szkół.

Dekret rozszerza przepisy

Od połowy października wymóg ten będzie dotyczyć wszystkich pracowników: sfery budżetowej, państwowych i prywatnych firm - zapisał w dekrecie rząd Mario Draghiego.

- W dekrecie rozszerzamy od 15 października stosowanie Green Pass w całym świecie pracy, w sferze publicznej i prywatnej - poinformował minister zdrowia Roberto Speranza na konferencji prasowej w Rzymie.

Powody?

- Powody są dwa: chodzi o to, by uczynić miejsca pracy bardziej bezpiecznymi i by zintensyfikować kampanię szczepień - dodał.

Jak zdecydowano, pracownicy prywatnych firm mają być natychmiast zawieszani za brak przepustki; w przypadku zatrudnionych w sferze budżetowej będzie to 5 dni.

We Włoszech w pełni zaszczepionych jest 75 procent osób w wieku powyżej 12 lat.