Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował we wtorek, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu (15-17 września) będą przedstawione projekty legislacyjne dotyczące weryfikacji zaszczepienia pracowników.

O pracach nad tymi projektami mówił w ubiegłym tygodniu szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Przekazał wówczas, że dzięki projektowanym przepisom pracodawca będzie miał prawo zapytać o to, czy pracownik jest zaszczepiony i na tej podstawie podjąć ewentualną decyzję o przesunięciu go do innych obowiązków. Pracownik, aby potwierdzić, że jest zaszczepiony, będzie musiał okazać pracodawcy certyfikat covidowy. Bez okazania tego dowodu trzeba uznać, że zaszczepienia nie było - dodał szef resortu zdrowia.

Niedzielski: Projekt ma trzy rozwiązania

Niedzielski był pytany w TVN24, kiedy pracodawcy otrzymają od polskiego państwa narzędzie do sprawdzania zaszczepienia pracownika i czy będą mogli wymagać od pracowników certyfikatu COVID-19. Będę rekomendował, żeby pracodawcy otrzymali takie narzędzia. W poniedziałek na stałym komitecie Rady Ministrów przedstawiliśmy projekt, który rzeczywiście daje takie możliwości. Projekt ten ma trzy główne rozwiązania - pierwsze daje możliwość sprawdzenia przez pracodawcę, czy pracownik jest zaszczepiony. Drugie - nawet w przypadku wprowadzania obostrzeń, to firma, która może wykazać się zaszczepieniem i obsługuje klientów zaszczepionych, będzie wyłączona spod obostrzeń - powiedział szef MZ.

Dodał, że projekt będzie umożliwiał kierownikowi podmiotu leczniczego wprowadzenia obowiązku szczepienia na terenie zakładu.

Minister zdrowia: Mamy do czynienia z czwartą falą

Niedzielski pytany, czy obserwując liczbę nowych zakażeń koronawirusem, mamy do czynienia z czwartą falą zakażeń, odparł, że zdecydowanie tak. 533 nowe zakażenia w środę, dynamika wzrostu z tygodnia na tydzień, to wzrost rzędu 50 proc. To robi ogromne wrażenie" – ocenił. Jesteśmy w strefie niskiej liczby zakażeń, co najważniejsze, niewielki przyrost hospitalizacji. Z dnia na dzień jest przyrost o 10-20 przyjęć, co w perspektywie bazy 6 tys. łóżek daje dużo czasu do tego, żebyśmy zapełnili sobie limit - podkreślił minister zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 533 nowych zakażeniach koronawirusem, zmarło 11 osób z COVID-19.